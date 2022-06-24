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吉林省吉林市6月23日新增本土无症状感染者7例

2022年06月24日08:43 来源：中国新闻网

　　中新网6月24日电 据吉林省吉林市卫健委网站消息，6月23日0—24时，吉林市新增本土无症状感染者7例。现将基本情况公布如下：

　　无症状感染者1：现住址为昌邑区和平花园小区。为6月19日新增无症状感染者同事，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

　　无症状感染者2：现住址为昌邑区铁东北区小区。为6月19日新增无症状感染者同事，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

　　无症状感染者3：现住址为昌邑区神华万利城小区。为6月19日新增无症状感染者同事，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

　　无症状感染者4：现住址为昌邑区碳素厂山上小区。为6月19日新增无症状感染者同事，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

　　无症状感染者5：现住址为昌邑区碳素厂住宅区。为6月19日新增无症状感染者同事，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

　　无症状感染者6：现住址为昌邑区碳素厂山上小区。为6月19日新增无症状感染者同事，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

　　无症状感染者7：现住址为船营区厚德广厦小区。为6月19日新增无症状感染者同事，6月19日作为密切接触者被集中隔离。

　　上述感染者均在集中隔离管控场所核酸检测中发现，为吉林市6月19日新增无症状感染者的密切接触者，6月23日检测新冠病毒核酸结果阳性，经市医疗救治专家组会诊，诊断为无症状感染者，现已转入定点救治医院隔离治疗，行程轨迹另行公布。其密切接触者、次密切接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，已对其生活和工作场所进行终末消毒。

(责编：乔业琼、杨迪)


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