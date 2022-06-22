上海新增本土确诊病例4例、无症状感染者4例

中新网6月22日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年6月21日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者4例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎无症状感染者3例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月21日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例4例。新增治愈出院3例。

病例1、病例2，居住于静安区，

病例3、病例4，居住于闵行区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年6月21日0—24时，新增本土无症状感染者4例。

无症状感染者1、无症状感染者2，居住于静安区，

无症状感染者3、无症状感染者4，居住于闵行区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年6月21日0—24时，无新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，其中来自中国香港2例，来自黑山1例。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月21日0—24时，新增境外输入性无症状感染者3例。

无症状感染者1、无症状感染者2均为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，乘坐同一航班，于2022年6月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

3例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者20人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月21日0—24时，解除医学观察无症状感染者37例，其中本土无症状感染者35例，境外输入性无症状感染者2例。

2022年2月26日0时至2022年6月21日24时，累计本土确诊58124例，治愈出院57444例，在院治疗92例(其中重型2例，危重型3例)，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月21日24时，累计境外输入性确诊病例4680例，出院4643例，在院治疗37例。现有待排查的疑似病例0例。