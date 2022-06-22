北京新增4例本土确诊病例、2例无症状感染者

中新网6月22日电 据北京卫健委官方微信消息，6月21日0时至24时，北京新增4例本土确诊病例和2例无症状感染者，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院19例。

本土病例

确诊病例1：现住昌平区马坊村，6月21日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住昌平区双兴苑小区，6月21日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住昌平区御汤山熙园，6月21日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住顺义区高丽营二村，6月21日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住大兴区老三余村，6月21日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住昌平区双兴苑小区，6月21日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

境外输入确诊病例：中国籍，6月20日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，6月21日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。