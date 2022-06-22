帮老年人更好融入智慧生活

解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，需要多方协同，做好服务

一次采访，来到吉林省通化市中心医院。一进大楼，“便民服务中心”几个大字格外显眼。来咨询的患者里，老年人不少，问题大都是如何用手机挂号、缴费。工作人员热情周到，耐心讲解操作流程。据了解，便民服务中心24小时开放，平均每天接待70岁以上的患者约300人。医院专门抽调部分行政人员担任志愿者，让老年患者找得到人、办得了事。

这样的用心服务让老人们感到温暖。随着信息技术快速发展，智能化服务得到推广，让生产生活更便利。但同时，不少老年人不太会上网、不太会使用智能手机，在出行、就医、消费等日常生活中遇到不便，无法充分享受智能化服务带来的便利，老年人面临的“数字鸿沟”问题日益凸显。解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，需要多方协同，做好服务。

新老办法结合，既鼓励推广新技术、新方式，也保留老年人熟悉的传统服务方式。一方面，紧贴老年人需求特点，加强技术创新，提供更多智能化适老产品和服务。比如，推动网站、手机应用进行适老化改造，使其具备大屏幕、大字体、大音量、大电池容量等更多方便老年人使用的特点。同时，简化操作流程，增加“亲友代办”等选项，降低老年人操作难度。

另一方面，保留原有的服务平台和渠道。比如，不会扫码或者不方便扫码的老年人，可由社区等提供纸质证明通行；专设老年人服务通道，保留人工服务，让志愿者、引导人员更好地帮助老年人。这些不那么“信息化”的做法，是为老人留住“老办法”的善意、“不怕慢一点”的温情。

帮老年人跨过“数字鸿沟”，还需要保障他们使用信息技术过程中的合法权益。网络之中，信息鱼龙混杂，从虚假宣传、养生偏方，到形形色色的电信诈骗，都困扰着老年人。这就需要社会与家庭形成合力，契合老人心理诉求、生理特点，做好科普，引导他们重视和保护个人信息，不给不法分子可乘之机。目前，面向老年人的反诈保障网正在逐渐织牢织密，让老年人在触网时，多了底气，更加放心。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 16 版）