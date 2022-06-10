专家：以文化统一和信息化建设实现多院区同质化管理

由人民健康组织的“2022‘一院多区’医院建设与管理”线上交流座谈于近日召开。此次座谈旨在汇聚各地医院关于“一院多区”模式的发展经验，助力“一院多区”建设的探索与完善。在参加座谈的各位专家看来，“一院多区”建设要坚持同质化管理，文化统一、信息化建设是实现同质化管理的关键。

国家卫生健康委近日印发的《关于规范公立医院分院区管理的通知》（以下简称《通知》），对多院区文化与信息化建设提出要求。在信息化建设方面，要求统筹规划建设多院区间互联共享的信息化平台，逐步实现医院管理、医疗服务、医疗质量管理等信息数据共享、业务协同，便捷开展预约诊疗、双向转诊、健康管理、远程医疗等服务，方便患者看病就医。利用云计算、大数据、物联网等信息技术，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，提升管理效能。

华中科技大学同济医学院附属同济医院党委副书记廖家智认为，信息化是实现院区急难化管理、一体化管理、同质化管理的一个核心。信息化从技术方面为多院区实现诊疗和管理的统一提供可能，同时也助力提高医疗质量管理和人员管理水平。

浙江大学医学院附属第二医院副院长丁克峰认为，多院区同质化管理面临三个挑战：一是院区的医疗安全保障、专科院区的发展会面临学科不平衡问题；二是综合性医院专科院区的发展需注意不要丧失综合性发展优势；三是多院区在一套行政班子、一套业务班子的模式下，如何提高效率需要考虑。同时，他认为，在应对这些挑战的过程中，应加强信息化建设，注重运用信息化、智能化手段提供解决方案。

重庆医科大学附属第一医院副院长吕富荣结合本单位的实践经验诠释医院信息化建设。他表示，重庆医科大学附属第一医院分步骤将各院区的门诊、住院等系统进行整体切换。通过统一的数据中心、统一的应用系统将业务流程、运营管理、技术指标、功能运用，智慧医疗等，全部实行一体化管理。

在文化建设方面，《通知》要求加强不同院区间医院文化建设，使用相同院训、院徽，增进文化认同，提升文化内涵，形成积极向上的医院文化氛围。建立保护关心爱护医务人员长效机制，保障不同院区医务人员公平享有合法权益。

文化整合难是多院区管理的一大难题。院区间的文化冲突，特别是有些合并而来的院区，医院文化冲突会降低医院运行管理效率，多院区医院的文化整合尤为必要。河北医科大学第一医院党委书记、院长赵增仁认为，在整个多院区运营过程中，最大的难题是多院区文化的同质化。目前，分院区建设一般有两种模式，一是新建，二是划拨。相比新建院区的文化同质化，划拨的新院区在促进文化同质化方面有一定难度。对此，需各大医院开展进一步探索经验。

郑州大学第二附属医院院长刘剑波提出，文化在医院发展中发挥引领作用，是实现同质化管理的重要前提，也是发展的指南针。特别是新院区，文化的不统一、不认同，将直接影响到管理效益和员工工作的积极性。对此，要不断改善新院区职工的工作和生活条件，包括待遇，让员工对新院区有认同感、归属感，在新院区工作同样是为医院的发展作出贡献。在具体的制度上，进行统一部署，包括培训、文体活动等让多院区员工共同参与，共同融入，共同互相感染，激发不同院区员工间的亲情关系。

南方医科大学顺德医院院长沈洁介绍，顺德医院在医院文化同质化建设方面，以叙事医学为依托，在多院区设立叙事医学中心，用叙事医学做文化的引领，引导“一院多区”多重的文化统一。

针对通过并购而来的多院区融合发展问题，大连医科大学附属第二医院院长刘志宇建议，首先需要促进文化上的认同，实现内部构造、外部标识的同质化。其次，开展两家合并医院人员的轮转。此外，还应通过优势学科整体分流，带动其他学科的发展。