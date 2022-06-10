专家：“一院多区”建设要注重差异化发展

由人民健康组织的“2022‘一院多区’医院建设与管理”线上交流座谈于近日召开。此次座谈旨在汇聚各地医院关于“一院多区”模式的发展经验，助力“一院多区”建设的探索与完善。参加座谈的专家提出，“一院多区”建设要注重差异化发展，坚持同质化管理，以实现优质医疗资源扩容的目标。

在我国优质医疗资源总体不足、分布不均的背景下，“一院多区”被视为扩充优质医疗资源的方式之一。近日，国家卫生健康委印发《关于规范公立医院分院区管理的通知》，提出引导部分实力强的公立医院（含妇幼保健院，下同）在控制单体规模的基础上，适度建设发展多院区，实现发生重大疫情时院区功能转换，对于推动分级诊疗制度建设，优质医疗资源扩容和区域均衡布局，构建优质高效的医疗卫生服务体系具有重要现实意义。

中国科学技术大学附属第一医院党委书记刘连新认为，“一院多区”规划作用积极。首先能发挥集聚效能，使优质资源进行扩容，同时将产生规模效应，提升传统大医院的品牌效应。他建议，“一院多区”发展首先要统筹多院区的学科规划，在不同院区实行差异化发展。以中国科学技术大学附属第一医院为例，医院成立了学科建设管理委员会，由医院学科规划管理处布局不同的学科，对每个分院区开展基层数据调研，并请外部组织开展评估分析，分步实施各院区的调整，使各院区发展各有特色。其次，要统筹各院区的医疗质量，通过各类专业委员会并结合各职能部门的平行移动进行管理。

重庆医科大学附属第一医院副院长吕富荣同样认为，“一院多区”建设要实施差异化发展。在此方面，重庆医科大学附属第一医院的经验是整体谋划，以本部为主，分院为辅，补齐本部短板的同时，突出分院特色进行错位经营。在学科建设方面，医院设立总主任以及各个院区负责人，在本部统筹的基础上实行属地化管理，医疗业务相对独立，同时在教学、科研、人才培养方面实行多院区轮转，学科发展以及目标管理一体统筹。

多位专家认为，分院区建设，需以患者健康需求为导向，以现有资源为基础，统筹各院区资源布局，明确不同院区的功能定位，做到服务供给与群众需求相适应，避免资源错配，造成浪费。

南昌大学第一附属医院院长张伟提出，“一院多区”建设，功能定位很重要，各医院开展多院区建设一定要立足自身实际与特色，发挥优势，确保资源集中利用，进行差异化发展，保障自身医疗质量的平稳提升。

大连医科大学附属第二医院院长刘志宇认为，分院区建设定位很重要，要建立专科特色鲜明的、以一些少数学科为主的分院区，而不是大而全的分院区。

郑州大学第二附属医院院长刘剑波提出，每个多院区的规模和发展侧重点不一样，要根据医院分院的规模和定位来规划发展。如学科建设围绕新院区定位开展，突出各院区的学科建设和主院区间的相互关系，以此对新院区的工作和学科建设进行布局。

南方医科大学顺德医院院长沈洁建议，要在定位学科布局的同时，实现差异化发展，加强、突出医院优势资源。但是，发展优势资源，需要兼顾区域发展优势与公立医院绩效考核指标。在“一院多区”发展中，让公立医院绩效考核在区域医院规划发展定位上起正向作用。