人民网记者 乔业琼

平凡，亦不凡；无名，亦英雄。在抗击疫情的第一线，社区干部、民警、医务人员、物业人员、快递小哥、保安、志愿者……每个人都是不可或缺的力量；每一份付出都将加快战胜疫情、走向胜利的脚步。

春日暖阳，感恩有你。为致敬每一位奋战在抗疫一线的工作者，人民网推出特别策划：“你是春日暖阳”——抗疫一线故事系列报道，记录他们全力以赴、勇于担当、助力疫情防控的点点滴滴，分享温暖、有力、感动的抗疫瞬间，于平凡中感受他们的伟大。



“总得有人站出来，我是党员我愿意！”

“部队教会了我，作为一名军人，哪里需要就去哪里顶上！”

“力所能及地干点事，我觉得自己的工作很有意义！”

为了做好疫情防控工作，减少人员流动风险，近一段时间以来，北京市朝阳区南部（朝阳路以南不含朝阳路）、顺义区、房山区等重点区域内公共交通和出租汽车陆续暂停运营。与此同时，对于一线医护人员来说，上下班普遍出行困难，为此，北京市交通委会同市卫生健康委，协调滴滴出行网约车平台组建“医护人员出行保障爱心车队”。

为了司机和医护人员的安全，平台对保障车队的司机开展了专业防疫服务标准培训，并配备N95口罩、医用手套、消毒液、安装防护膜等物资和提供疫情专项保险。5月15日一早，第一批400辆车的爱心车队整装待发，点对点接送，奔赴各条战线。

“只要医护人员有需要，咱虽远必达！”

“光开过来就得半个多小时，就怕司机嫌远不来，没想到您不仅大老远跑来接，而且还非常准时。”家住小红门鸿博家园的一位医护人员感激地说。虽然临近下班，马宝民还是接了这单，他说，只要医护人员有需要，咱虽远必达。

以往派单，一般只有三五公里，但在特殊情况下，马宝民经常会接到远距离派单需求，最远的一次需要空跑30多公里去接一位医护人员。

56岁的马宝民，是一名全职司机，坚持29年替友敬孝，用实际行动诠释“一诺千金”的美德，曾荣获“北京榜样”称号。

看到一线医护人员遇到出行难题后，没有丝毫犹豫，马宝民第一时间报名参加了“医护人员出行保障爱心车队”，半个小时内就完成了车辆标识、消毒设备等工作，迅速准备就绪，投入到专职接送一线医护人员的工作中去。

马宝民（右一）在接送医护人员回家。受访者供图

“家里人都很支持我，爱人每天早上6点多就起床烧水做饭，我7点出门，手里永远有一杯温开水，一组防护三件套。”对于亲人的支持，马宝民很感恩。

其实，马宝民知道，爱人身体一直不大好，照顾自己非常不易，但好在儿子已经长大，懂事又能干，主动承担起照顾母亲的责任。

爱，是流动的，在一给一予中，传递温暖与美好。党龄30余载，总是笑着说“我是党员，我上！”的马宝民很幸福，因为他知道，家人间的互相照护，让自己在外更能放心地护送每一位医护人员平安出行！

“退伍不褪色，哪里需要就去哪里！”

接到成立“医护人员出行保障爱心车队”的消息时，已经到晚上了，杜建春生怕错过了报名时间，连打两个电话前去确认。

“退伍不褪色，作为一名军人，哪里需要就去哪里。”杜建春坦言，新冠肺炎疫情刚暴发时，确实有过担心，但谁都可以退，自己不能退，尤其是一线医护人员有出勤需要，更是当仁不让。

杜建春在为车辆做消杀。受访者供图

5月15日，杜建春早早就来到垂杨柳片区，等待派单。很快，就接到了一个从垂杨柳医院到十里堡某小区的单子。

“一上车，是个年轻护士，虽然很疲惫，但还是礼貌地道谢，因为她可以在车上稍微休整一下，不用再费劲骑行半个多小时回家了。”杜建春说。

像这样的道谢每天都有，经历过短暂的出行不便，这些医护人员能够免费坐车回家，都很感激。但杜建春总说，这是自己应尽的义务，不值得一提。

“每天最大的事情就是把医护人员安全护送回家，最开心的事情就是让忙碌了一天的医护人员有个稍事休息的港湾。”部队的经历让杜建春对待工作非常严谨，每次消杀，边边角角都不放过，生怕因自己的疏忽影响到乘客的安全。

“家人的支持，让我很欣慰！”

“妈妈，我想你了！你放心工作，我能管理好自己！”即将上高三的儿子在视频中向陈桂芬说。

陈桂芬家住天津，平时在北京工作。此次亦加入了“医护人员出行保障爱心车队”。虽然她也很想回家陪伴即将升入高三的儿子，但是责任感让她始终坚持在出行一线。

刚开始，怕家里人担心，陈桂芬一直没有主动说起自己加入爱心车队的事。但是忙碌让陈桂芬经常错过与家人的线上团圆，不得已才跟家里人说了实话。

“你要注意安全，做好防护！”“我们都很支持你！一定要照顾好自己，服务好乘客！”没想到，得知这一消息，家人们都很理解和支持自己，这让陈桂芬很欣慰。

陈桂芬在为车辆做消杀。受访者供图

“有些医护院人员因为公共交通不便，只能骑自行车回家，远一点的得骑行2个多小时，还有的人干脆就住在了医院。”陈桂芬说，虽然工作很辛苦，但自己觉得这都不算什么，能干点力所能及的事，很有意义！

她最后说，希望疫情早日过去，一路畅行无阻，大家相聚在美好的每一天！

“危难时刻见真情，守护北京我先行！”这支紧急组建的出行保障车队，在疫情期间全力保障北京一线医护人员的出行需求，支援的司机们踊跃响应，为抗疫一线的白衣天使们平安出行做出了积极贡献。

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(责编：乔业琼、高雷)