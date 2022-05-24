人民网记者 闫妍

平凡，亦不凡；无名，亦英雄。在抗击疫情的第一线，社区干部、民警、医务人员、物业人员、快递小哥、保安、志愿者……每个人都是不可或缺的力量；每一份付出都将加快战胜疫情、走向胜利的脚步。

春日暖阳，感恩有你。为致敬每一位奋战在抗疫一线的工作者，人民网推出特别策划：“你是春日暖阳”——抗疫一线故事系列报道，记录他们全力以赴、勇于担当、助力疫情防控的点点滴滴，分享温暖、有力、感动的抗疫瞬间，于平凡中感受他们的伟大。

在新冠肺炎疫情防控的战场上，有这样一群人，他们与病毒近距离接触，在密闭的实验室里，筛查出一个个潜伏的危机，他们24小时坚守在核酸检测一线，勇当疫情防控的“幕后英雄”，他们就是核酸检测员。福建医科大学附属龙岩第一医院城市核酸检测基地负责人陈维媚就是这样一位与时间赛跑、与病毒较量的核酸检测员。

福建医科大学附属龙岩第一医院城市核酸检测基地陈维媚。福建医科大学附属龙岩第一医院供图

“我们是离病毒最近的检测人员，在工作中不能有丝毫松懈。确保每一份样本结果的准确性，是我们的负责。”陈维媚这样介绍他们的工作。

今年是陈维媚从事医院检验工作的第25个年头，从抗击非典到援塞内加尔对战埃博拉，她一次次“直面病毒”。此次，在核酸检测任务最重之时，她又一次临危受命，披上战袍，冲在一线。

每一位核酸检测人员都是奔走在抗疫防线上的“排雷兵”。陈维媚和她的团队队员深知每一份样本的背后，是多少人的焦急等待；每一批检测结果，又牵动着多少人的心，检测工作出不得半点差错。

陈维媚将标本加至深孔板。福建医科大学附属龙岩第一医院供图

从标本接收、信息核对、标本编号、装板、核酸提取、扩增分析，到结果判读、上传结果……每一步都直接关系着核酸检测结果的准确性，随着国家诊疗方案的调整，科室的工作手册也一次次更新。

“这是医者的使命，我义无反顾。”陈维媚统筹推进基地各项工作，坚守在一线，严格把控质量，狠抓安全管理，小到一个枪头的选择，大到实验室流程的完善，她不放过任何细节。

新冠病毒核酸检测实验室是负压实验室，标本制备区是生物安全风险最高的一个区域。在负压环境下，普通人不到半小时就会感到呼吸不畅、胸闷，而检测人员穿着密不透风的防护服，在这里一待就是4到6个小时，这对每位检测人员来说，无疑都是体力和耐力的双重考验。

在陈维媚的带领下，核酸检测基地的工作人员用专业的技术和顽强的斗志与病毒近距离“过招”。面对一轮接着一轮的全市大规模核酸检测，大批量的标本陆续被送到实验室。为了保证检测数据的快速、准确，在检测期间，他们几乎不喝水、不上厕所。以至于每当一轮检测结束，检测员脱下防护服和口罩，被汗水浸透的衣衫、泡白的双手、勒红的脸颊……都成了他们的“标配”。

陈维媚将八连管放扩增仪扩增。福建医科大学附属龙岩第一医院供图

深夜，千家万户已进入梦乡时，核酸检测基地依旧灯火通明，实验室内核酸检测工作依旧紧张有序地进行。“主任都这么拼，我们没有理由不拼不上”。在陈维媚的影响下，核酸检测基地的工作人员舍小家顾大家，日夜兼程，及时完成检测任务，及时出具检测报告，确保每一份报告的准确性。

“作为团队总领队，我感受到了检验人的凝聚力，体会到了团结使我们无所畏惧。我为我们的团队骄傲！”陈维媚说。

有一种爱是大爱无疆，有一种愿是清零心愿。在这场没有硝烟的战“疫”中，核酸检测人员们毫不退缩，迎难而上，用实际行动诠释着对医学的承诺、对生命的守护。

“你是春日暖阳”系列报道：

蔬菜分拣工张芙：多分拣一个订单就能多提供一份保障

“不用谢谢阿姨，谢谢妈妈就行”——这支核酸采集队伍很暖心

采集核酸、换药拆线、心理疏导……这个抗疫“志愿者”不简单！

骑手“小黄”化身志愿“大白”：“一推一躬间都很有意义”

睡在超市的保供员刘林利：为了米面粮油不断货服务不断档

(责编：鲁婧、高雷)