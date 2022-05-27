“爷爷，能自己推着轮椅出院啦？您可真棒！”

“您笑起来真好看，精气神都不一样了！”

“加油！您马上就能下床走路啦！”

……

今年3月以来，上海新冠疫情防控不断升级，上海中医药大学附属曙光医院临床研究中心副主任医师朱蕾蕾第一时间投身抗疫一线，支援本院发热缓冲病房工作。

在紧张的工作之余，朱蕾蕾利用休息的碎片时间用漫画的形式，记录下工作中捕捉到的许多温暖的、有趣的、感动的瞬间，成为院区内人人皆知的“暖心画手”。

心系患者：“病人等着呢，不睡觉也得把工作完成！”

为了有效避免院内感染的发生，3月13日曙光医院组建了发热缓冲病房，专门接收由发热门诊接诊的需要住院的急症、重症患者。朱蕾蕾第一时间积极响应，加入到缓冲病房这只迅速集结起来的由8名医生、10余名护士组成的团队，为了同一个目标共同战斗。

朱蕾蕾（左一）笔下的自己和同事们。受访者供图

在发热缓冲病房，“大白”们全副武装，防护服、防护面罩、口罩、手套一个都不能少，全套下来，不仅憋气闷热，还在一定程度上影响了操作的手感和速度。白天处理在院患者，晚上收治新入院患者也是这里的工作常态。面对远超正常负荷的工作量，如何才能统筹好疫情防控与基本医疗服务？

“病人等着呢，不睡觉也得把工作完成呀！”朱蕾蕾说，每一位患者，背后都是一个家庭，牵系着很多人的命运，必须郑重对待。一个24小时班，朱蕾蕾只睡两三个小时是常有的事。“能睡会儿充个电已经很满足了，还有同事更辛苦，一晚上收了5个新病人，就没出过污染区。”

每当看到患者好转出院，朱蕾蕾便觉得所有的疲惫和劳累都烟消云散，一切付出都是值得的！

凌晨4点半，朱蕾蕾安顿好最后一位患者入院。受访者供图

在成立的这两个多月里，发热缓冲病房逐渐承担起越来越多的救治工作，形成了一整套医疗总体方案，确保既可以收治需要住院治疗的发热患者，以及密接者和防控区就诊患者，又能保证整个主院区和病房的安全，多次及时遏制了院感风险，为医院守好“防疫大门”。

业余作画：“能给大家带来正能量，累一点也愿意！”

朱蕾蕾笔下84岁患者自己推着轮椅出院的漫画。受访者供图

朱蕾蕾笔下医患对话的漫画。受访者供图

朱蕾蕾笔下患者微笑的漫画。受访者供图

朱蕾蕾笔下中风患者康复的漫画。受访者供图

看到84岁的患者能自己推着轮椅出院，朱蕾蕾开心地拍了合照，并画成漫画上，写上：“太棒啦！自己推轮椅出院！”希望能鼓励到更多的患者。

有一次，在帮一位患者翻身后，一个浅浅的微笑，让忙碌了一天的朱蕾蕾倍感欣慰与治愈，笔下这个微笑致意的画面真实记录了那一刻的温馨。以后每次查房朱蕾蕾都会对患者说：“您笑起来真好看，精气神都不一样了！以后一定要多笑哦！”

还有一位中风偏瘫失语的患者，经过医护精心治疗和护理，慢慢开始能够抬腿、举手，甚至跟护工斗嘴了。朱蕾蕾又把这个画面记录进漫画里，并给患者打气：“加油！您马上就能下床走路啦！”

认真提供病史的老爷爷、等待查房医嘱的护士姐妹、为大家运送物资的护士长、驻守医院一个多月的同事……在朱蕾蕾的笔下，漫画人物越来越多，色彩越来越丰富，故事也越来越精彩。

“一笑解千愁嘛！希望我的小漫画能让大家忘记疫情带来的烦恼，乐观积极地过好每一天！”工作虽然已经很辛苦，但朱蕾蕾说，画画也是休息，还能给大家带来正能量，累一点也愿意。

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(责编：乔业琼、高雷)