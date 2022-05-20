人民网记者 崔元苑

平凡，亦不凡；无名，亦英雄。在抗击疫情的第一线，社区干部、民警、医务人员、物业人员、快递小哥、保安、志愿者……每个人都是不可或缺的力量；每一份付出都将加快战胜疫情、走向胜利的脚步。

春日暖阳，感恩有你。为致敬每一位奋战在抗疫一线的工作者，人民网推出特别策划：“你是春日暖阳”——抗疫一线故事系列报道，记录他们全力以赴、勇于担当、助力疫情防控的点点滴滴，分享温暖、有力、感动的抗疫瞬间，于平凡中感受他们的伟大。

腰里缠上咽拭子和黄色垃圾袋，左胳膊挎着一只用来放采样管的蓝色靴套，这是北京胸科医院医生聂理会近来的日常装备。只是她的“战场”从医院转移到了居住的小区。

4月27日，北京通州盛业家园社区加华印象街小区因疫情被临时管控，居民原本的生活节奏被打乱，共59个单元1296户4185人的买菜、就医成了难题。

“疫情发生当天，我第一个请愿上岗。”在她的带动下，社区成立了一支应急医疗队。入户核酸采样，为患者插胃管，进行心理疏导……多名医护人员就地上岗当起了志愿者。

“干什么活都没问题，我可以当志愿者！”

4月27日晚7点左右，下班后的聂理会接到小区微信群里通知，“发现初筛阳性，小区被临时管控，其中一栋楼被封控，要足不出户。”聂理会回忆，收到通知后自己心情特别焦急，“不能去医院上班，没办法出门诊，挂号的患者怎么办？而且当时我也正在参加医院的核酸采样医疗队，小区被封人手会更紧张。”

左图为生活中的聂理会；右图为志愿服务期间，为提高入户采样效率，聂理会腰里缠着咽拭子和垃圾袋，左胳膊挎着蓝色袋子放消毒后的采样管。受访者供图

4月28日，小区微信群发布了招募志愿者信息。“我看到立马给负责招募志愿者的严老师打电话，告诉他我是一名医生，而且是高年资的医生，干什么活都没问题，我可以当志愿者！”聂理会语气中透露出自信和果断。

严老师得知后，既高兴又感动，在社区微信群里，确实有不少居民在寻求医疗服务，有的刚做完手术需要伤口拆线，还有因脑梗塞长期卧床需要插管……真的很需要专业的医生支援。

“在那个时候，不论外科的活儿，内科的活儿，医生的活儿，护士的活儿，都要上。”聂理会坚定地说。

聂理会上门给社区瘫痪卧床的老人插管。受访者供图

对于没有实操过的护理内容，聂理会要求自己在最短的时间掌握。“比如插胃管和尿管属于护理内容，我就立刻上网学习，快速掌握要点，再打电话给我们医院高年资的护士确认。”回忆起第一次给小区一名患者下胃管，没有实操经验的聂理会心里还是有一丝忐忑。“还好，从准备材料到下管、清洁，一切进行得都很安全、顺利，患者也很满意，我也更有信心了。”

“当你以医生身份出现时，能带给病患安全感”

每天完成核酸采样工作后，对于需要居家医疗服务的需求，聂理会总是随叫随到。一次，聂理会上门为术后伤口出血的老人换药，老人一见到她，原本无助的眼神重新焕发光彩。“你来了，我就踏实了”。

聂理会讲述，这对老夫妻没有子女在身旁陪伴，术后解手看到马桶里有便血，特别紧张、害怕，手足无措。当聂理会道明自己的医生身份，来给老人看看伤口，老人很“听话”地躺下，让她帮忙处理伤口、抹药，听她的安抚、叮嘱和指导。

每次服务完患者，聂理会都会留下自己的手机号，便于随时联系。她也会把每次服务记录下来，及时回访病情。“当你以医生身份出现时，能带给病患安全感。”聂理会欣慰地说。

面对因封控而暂时紧缺的医药物资，在聂理会的感召下，不少居民也把自己多余的换药包、拆线包捐献出来，提供给有需要的邻居使用。

聂理会说，自己抽空就会关注疫情发布信息，关注通州区新发病例以及小区的病例动态，通过对疫情信息的专业性分析，关联画图后转变成科普知识分享给居民。“作为一名呼吸科的大夫，拥有呼吸道传染病的专业知识让我觉得自己很有力量，可以帮到大家。” 聂理会自豪地说。

“大家都在群里抢着报名”

盛业家园医疗志愿服务队。受访者供图

在聂理会的提议下，社区组建了志愿者医疗队，小区里更多的医生、护士、药师等医疗工作者踊跃加入。因为流调不同，采核酸的时间点也不固定，志愿服务队每天都会接到新的任务名单。

聂理会讲述，有几日天气酷热最高气温突破了30度，每次穿上防护服，汗就顺着后背脊往下淌，里面的衣服都湿透了。但令聂理会感动和欣慰的是居民的积极响应和医疗队的井然有序。“医疗队的状态都特别高涨，大家都在群里抢着报名。每天几点采核酸，几点集合，分几个组，每个组需要几个医生、助手，带队是谁，组织得非常有序。”

社区医疗志愿服务队进行入户核酸采样。受访者供图

小区病例最多时有6例，有两栋楼被封控，被划为高风险区。为了节省时间、提高上门采样效率，志愿队的队员们都是小跑着工作。

“医疗队员的肚子上都绑着一个肚兜似的垃圾袋，胳膊上挂着一只靴套，采样管消完毒放在靴套里，干完活的垃圾丢到肚兜里。前面的小伙伴会先跑到目标住户按门铃，进行身份证确认、提醒住户做好准备，我们在后面跟跑，大家都在争分夺秒。有时出现名单、房号对不上，我们就要一直打电话，‘追’到这个人在哪里，确保在案的名册都准确无误。”聂理会讲述，每天收工以后，大家还会梳理流程，尽量减少工作交叉重复的情况，队员之间的默契度也随之越来越高。

聂理会在汗水湿透的衣服上插着邻居送的牡丹花。受访者供图

小区居民们得知为自己检测核酸的是“医生”邻居，既惊讶又感动。“有一天，邻居们订了一大桶牡丹花送给我们，刚干完活，穿着浑身湿透的衣服，医疗队的每个人都捧着一把花走回家。我就随手拿了一支牡丹花插在自己湿透的衣服上。虽然此时不能在医院发挥能量，但作为医生的担当和责任，一直会刻在我们的心里和行动中。”情到深处，聂理会的声音里满溢着激动。

对于接下来的北京疫情防控，聂理会充满信心：“在为居民采核酸时，经常看到大家都在手机上随时关注着北京疫情发布。这段时间我深切感受到了政府对疫情控制的决心，社区对抗疫工作投入的严谨和老百姓的规则意识。相信我们共同携手，一定能够早日打赢这场抗疫阻击战”。

(责编：乔业琼、高雷)