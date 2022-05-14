北京发布指引保障封控管控区物资供应 引导居民理性采购

中新网北京5月13日电 (记者 杜燕)北京市商务局副局长郭文杰在13日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，为落实当前疫情防控工作要求，进一步做好封控管控区物资供应保障，北京市物资保障及保供稳价组研究制定了《新冠疫情期间为封控管控区提供民生物资保障的商超及前置仓工作指引》，共三大项18条。

据介绍，位于封控管控区周边的商超和前置仓：加大物资供应储备，按正常情况的3倍加大备货，需求量大的重点区域提升至5倍；保障末端配送能力，动态调配补充分拣人员和配送人员，优先安排“白名单”人员配送，及时保障市民线上线下购买需求和配送服务；属地和企业协同为保供人员就近协调安排住宿和休息场所，设置专门的核酸检测点或绿色通道；实施接驳配送、无接触配送，封控区由社区工作人员(志愿者)送货上门，管控区配送至楼栋门口交货区，由订购人员错峰自取；打通线下商超与居民购买需求的对接渠道；鼓励集采集配，提升配送效率。

位于封控管控区内的商超和前置仓：位于封控区的，按照市、区防疫要求关闭；位于管控区的，由属地优先安排核酸检测和环境消杀，在确保防疫安全前提下关门不歇业，实现线上销售、“点对点”闭环配送；确需关停的，要履行相关报批程序，并由属地和企业协调周边门店或前置仓配送，确保封控管控区居民生活物资供应保障；已关停的，要及时开展环境消杀和人员排查，满足重新运营条件的应及时解封；建立安全畅通的物资运输通道，确保封控管控区内商超和前置仓及时补货。

其他保障措施和相关要求方面：提出鼓励封控管控区内保供人员就地转为志愿者、引导居民理性适量采购、保障特殊群体需求、加强员工关心关爱、做好防疫物资储备、落实食品安全、环境卫生等相关要求。商场、超市的疫情防控工作按照新修订的《新型冠状病毒流行期间商场、超市疫情防控指引》执行。(完)