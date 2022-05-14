首都疫情防控需共同履行好“四方责任”

本报北京5月13日电（记者董城、张景华 通讯员王婷奕）“疫情防控是一场没有旁观者的全民行动，希望在京各类机构组织和广大市民朋友们，共同履行好‘四方责任’，我们携手抗疫、共克时艰，众志成城守护家园平安。”5月13日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第333场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长，市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示。当前，首都疫情防控形势严峻复杂，社会面筛查发现仍有隐匿病例，给首都疫情防控带来不确定性。

徐和建特别提示，5月13日开始，利用周末窗口期，北京12个区开始区域核酸筛查，请大家积极配合，就地参加核酸检测。核酸检测期间建议大家居家办公，周末居家休息，减少流动，不串门、不聚会，减少与外人接触，避免去人员密集的公共场所，有效做好个人防护。

发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，北京农商银行数据中心相关聚集性疫情无新增感染者，目前已累计报告感染者34例，其中员工26例、员工亲友8例，目前疫情发展总体平稳。中铁十一局相关聚集性疫情新增感染者19例,未来存在续发可能。北京新增一起534路公交场站乘务人员相关聚集性疫情。

自5月12日15时至13日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者51例，均已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。其中，海淀区24例，朝阳区和房山区各9例，丰台区和西城区各4例，大兴区1例。

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市卫健委副主任、新闻发言人李昂通报，5月12日，北京全市开展重点区域核酸筛查，共采样检测1714万人，检出4管混采阳性，其中房山2管，朝阳、石景山各1管。落位管控、复核转运、流调溯源等工作已同步进行中。

根据市场监测，近期北京市生活必需品市场货源充足、供应稳定，交易正常。北京市商务局副局长郭文杰介绍，近一周，北京全市蔬菜日均上市量一直保持在2.6万到2.9万吨，处于正常或较高水平；7家主要农产品批发市场猪肉、鸡蛋日均上市量保持在420吨以上，供应充足；粮油市场供应平稳。各大商超、线上平台按照3到5倍供应量备货，适当延长营业时间，做到自然闭店。同时针对运力问题，平台企业多方筹措人力，配送力量提升至平时的1.5倍以上，满足居民在线购物和配送服务需求。

当日，北京市公安部门发布了针对涉疫谣言开展调查情况。5月12日13时许，姚某未经核实，编造所谓的“紧急通知”，称“今天下午发布会要求北京未来三天静默，全市暂停外卖和快递等服务，请大家尽快准备未来三天的物资”，通过网络社交平台发布，引发大范围传播扩散，严重扰乱社会秩序，造成恶劣影响。5月11日，陈某某使用其个人账号在某短视频平台多个评论区，无中生有，编造“北京海淀区北洼西里疫情严重，出现1030例无症状人员，不戴口罩到处乱跑”等谣言。目前，两人分别被北京市通州公安分局、大兴公安分局依法采取刑事强制措施。

家校携手加油，共克时艰。北京市教委日前专门发出致全体中小学生家长的一封信，倡议做好家校沟通联动，保障居家学习生活。市、区、校为孩子准备了线上学习资源，老师在线指导孩子学习和居家生活。同时，信中建议在居家隔离期间，家长也需要加强亲子交流互动，关爱孩子身心健康。做孩子的“心灵指导师”“生活指导师”，引导孩子积极向上、乐观阳光，让孩子在居家学习生活中收获成长。