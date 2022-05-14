争分夺秒筛查隐匿病例（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月13日电 （记者朱竞若、王昊男）5月12日15时至13日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者51例，其中社会面筛查出11例，包括公交车乘务人员、货车司机和快递公司员工。当前首都疫情防控形势严峻复杂，社会面筛查发现仍有隐匿病例，给首都疫情防控带来不确定性。北京进一步细化压实“四方责任”，抓实抓细防控措施“最后一百米”。

争分夺秒，尽早筛尽隐匿病例。5月13日开始，北京利用周末窗口期，连续3天对12个区域开展核酸筛查。广大北京市民积极响应居家办公号召，就地有序参加核酸检测，规范戴口罩、保持两米线间隔。截至目前，北京12个区域共设置采样点9694个、采样台22447台，检测工作紧张有序。

筛管并举，坚决防止漏管失控。今天，海淀区公布一例核酸检测阳性人员为公交场站公交车乘务管理员，引发关注。这一员工4月25日—5月10日多次核酸检测结果为阴性，5月11日社会面筛查中核酸检测结果为阳性。据介绍，海淀区与公交集团连夜向社会公布相关信息，迅速摸排自5月5日以来进入场站的驾驶员、乘务管理员及其他人员的情况，截至目前，累计排查病例密接105人，次密接14人。有关部门对相关人员和环境进行核酸检测，对场站内所有运营车辆进行多轮消毒工作，确保运营工作安全有序。

出台指引，外卖配送管理从严。疫情期间，外卖骑手承担着物资配送的重要任务，北京发布新版《新冠疫情流行期间外卖配送人员防控指引》，从严从细提出要求，其中包括：建立外卖配送人员分级管理机制。对服务封控区、管控区、防范区、临时管控区等中高风险地区的外卖配送人员，采取“白名单”管理机制，实行每天1次核酸检测、1次抗原检测；对服务涉疫情区“白名单”以外的外卖配送人员，实行每2天1次核酸检测、隔日1次抗原检测；对服务非涉疫情区的外卖配送人员每5天1次核酸检测。

确保供应，充分满足市民需求。针对广大市民关心的生活必需品供应问题，在5月13日北京召开的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市商务局副局长郭文杰介绍，根据市场监测，近期北京市生活必需品市场货源充足、供应稳定、交易正常。近一周，全市蔬菜日均上市量一直保持在2.6万—2.9万吨，处于正常或较高水平；7家主要农产品批发市场猪肉、鸡蛋日均上市量保持在420吨以上，供应充足；粮油市场供应平稳。

《 人民日报 》（ 2022年05月14日 04 版）