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国家卫健委：60岁以上老年人新冠疫苗接种覆盖人数超2.26亿

2022年04月28日16:19 来源：人民网

人民网北京4月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在会上介绍，根据国务院联防联控机制部署，国家卫生健康委继续指导各地积极稳妥推进新冠病毒疫苗接种工作。

截至4月27日，全国累计报告接种新冠疫苗33亿3855.5万剂次，接种总人数达12亿8464.6万，已完成全程接种12亿4941.3万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.12%、88.62%。完成加强免疫接种7亿4859.6万人，其中序贯加强免疫接种2955.8万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿2691.6万人，完成全程接种2亿1503.7万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的85.94%、81.44%。加强免疫接种已完成1亿5992万人。

“目前，新冠病毒疫苗接种总体进展顺利，加强免疫工作正在有序开展，针对60岁以上老年人接种速度也在明显提升。”吴良有说。

(责编：孙红丽、高雷)


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