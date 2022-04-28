我国救治经验对奥密克戎变异株是否有效？重症患者如何治疗？国家卫健委详解

人民网北京4月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红对目前应对奥密克戎感染救治情况进行了介绍。

“两年多来，我们积累的救治经验对于治疗奥密克戎变异株的感染是行之有效的。”郭燕红表示，结合两年多来的医疗救治实践，以及奥密克戎变异株的特点，国家卫生健康委专门印发了新冠肺炎诊疗方案第九版，并加强了对各级各类医疗机构和医务人员的培训，来指导临床的医疗救治工作。

郭燕红介绍，第一，要保证在治疗工作当中的规范化和同质化。对于重症患者，按照诊疗方案的要求，要全部收入到定点医院重症监护病房。按照九版方案，加强呼吸支持和俯卧位通气、提高血氧饱和度，同时还要强化抗病毒治疗和免疫调节的早期应用，注重中医药的早期介入和中西医结合治疗的早期应用。同时，还要加强临床护理和营养支持，来保证治疗的同质化和规范化水平。

第二，要强化医疗救治的关口前移。对于轻症和普通型患者，要做好对症治疗和病情监测，特别是对于有高危风险因素的患者要加强监护，早期发现病情加重的倾向，早期介入和干预。

第三，要在治疗新冠肺炎的同时，积极地治疗基础性疾病。对于有基础疾病的新冠肺炎患者，一直坚持“一人一策”来制定和完善救治方案，加强多学科的诊疗和协作，进行对病人的精细化管理，来促进患者的全面康复。

郭燕红说，一旦发生疫情，国家卫生健康委会选派高水平的专家团队，赶赴当地，与当地专家共同形成专家组。对于重症患者，以及有重症风险因素的患者，加强会诊，指导治疗。另一方面，坚持“四集中”原则，指导地方按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的原则，将患者全部收治到高水平的定点医院进行治疗。同时，强化三级查房、分级护理以及疑难重症病例讨论等医疗质量安全核心制度的落实，对重症患者实施清单式管理，来确保医疗质量，保证患者的救治效果。