人民生命安全和身体健康是人类发展进步的前提。习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上的主旨演讲中指出：“各国要相互支持，加强防疫措施协调，完善全球公共卫生治理，形成应对疫情的强大国际合力。”两年多来，面对新冠肺炎疫情跌宕反复，习近平主席深入阐述构建人类卫生健康共同体的重要意义，提出一系列重大倡议和举措，得到国际社会广泛认同，为世界冲破疫情至暗时刻带来光明和希望。

团结抗疫仍是当前和今后一个时期世界上的大事。习近平主席强调：“要坚持疫苗作为全球公共产品的属性，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。”面对疫情挑战，中国秉持人类卫生健康共同体理念，坚定不移推动疫情防控国际合作，坚定不移为各国特别是广大发展中国家抗击疫情提供支持。无论是对外提供疫苗还是海外生产疫苗，中国都言必信、行必果。目前，中国已经向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗，相继向20多个国家转让技术、合作生产疫苗，在海外形成了10亿剂疫苗年产能。技术成熟、安全有效、储运方便、可及可负担……中国疫苗得到广泛认可。

在国际社会共同努力下，全球疫苗接种取得显著进展，但疫苗分配不公的情况仍然存在，实现疫苗公平可及分配、消除“免疫鸿沟”仍是当务之急。对此，需要进一步完善疫苗分配的规则和机制，重点加强对发展中国家特别是非洲国家支持，让新冠疫苗真正成为全世界人民的疫苗。中国在积极推动当前国际疫苗有效分配的同时，有必要通过建立金砖国家疫苗研发中心等研发合作和对外援助机制，更好破解现行国际疫苗分配不公的难题。在这一过程中，应秉持人类卫生健康共同体理念，建立落实这一理念的具体机制，充分利用我国疫苗研发的优势和对外援助的经验，形成新的更加公平合理的国际规则。

疫情是对全球卫生治理体系的综合考验，应对疫情也是完善相关规则和机制的契机。疫苗分配不仅是涉及研发、生产和流通的技术和商业问题，也是涉及包括世卫组织、联合国、药品主要生产国、国际非政府组织以及企业、科研机构等在内的国际卫生治理体制的大事。在国际贸易、知识产权、价格机制、药品监管、法律责任等方面，都需要进一步完善相应机制和规则。比如，在“新冠疫苗实施计划”机制下，既要通过金融、法律等手段调动研发、生产厂商的积极性，又要推动疫苗在全球分配的公平性，尤其要在人类卫生健康共同体理念指引下，设计更好的分配机制。既要授之以鱼，提供疫苗和公共卫生产品，又要授之以渔，帮助发展中国家形成研发生产能力或相应公共卫生体系；既要落实疫苗等卫生公共产品的可及性，又要在可负担性的原则下，对疫苗和其他产品进行合理定价，从而更好护佑当地民众的安康。

未来，中国愿同各方一道，携手加强疫苗合作，继续在力所能及范围内支持多边框架下的抗疫合作机制，共同打造人类卫生健康共同体，为人类早日战胜疫情作出应有贡献。

（作者为清华大学教授、中国卫生法学会常务副会长）

《 人民日报 》（ 2022年04月28日 05 版）