北京新增本土感染者22例 推断现有两条独立传播链条

新华社北京4月26日电（记者阳娜）北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在26日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上介绍，4月25日16时至26日16时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者22例，其中确诊病例21例、无症状感染者1例。

庞星火表示，北京市疾控中心对38例感染者样本进行全基因组测序，结果显示病毒均为奥密克戎变异株。

“截至目前，新增感染者均与早期感染者存在流行病学关联，传播链条清晰。综合流行病学、基因测序及抗体检测结果，推断北京市现有两条独立传播链条，为朝阳区涉及疫情和丰台中西医结合医院涉及疫情。”庞星火说。

在生活必需品供应方面，据监测，26日北京市新发地、大洋路等7家主要农产品批发市场蔬菜上市量2.52万吨，较上一日增长11%。在价格上，除部分蔬菜受产地转换断茬、品种逐步退市等原因出现上涨外，总体保持平稳。

北京市商务局副局长赵卫东表示，目前蔬菜等生活必需品货源充足，与各主产地渠道沟通顺畅，供应稳定，后续将继续指导组织批发市场、连锁超市、直营直供店和电商平台等加大产地直采，进一步稳定供货渠道。

“为增加零售端配送，超市发、京客隆、物美等北京市重点连锁保供企业、各大商超日备货均达到平常的5倍以上。针对市场需求旺盛的现状，各零售企业加强了‘点对点’监测补货机制，采取每日多次配送、适时延长营业时间、自然闭店等措施，全力满足市民消费需求。京东、叮咚买菜、美团买菜等电商平台进一步加大保供力度，积极加大物资采购数量，多方筹措人力，提升仓储分拣生产和配送服务能力，满足居民在线购物需求。”赵卫东说，“我们也与相关部门积极协调，在大幅增加配送频率的情况下，保障各重点设施周边交通畅通，配送有序。”