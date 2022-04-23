邻村代购  接力配送

不误农时不负春， 眼下正值上海疫情防控的关键时期，也是春耕备耕的时节。4月19日，记者来到金山区枫泾镇新元村，探访春耕备耕情况。

两天前，新元村党总支书记沈伟峰开着小货车到张文塘桥下，接收了从浙江省嘉善县姚庄镇展丰村运来的农资。桥上的展丰村村民，小心翼翼地将一袋袋农资放下来，他和几个村民则高高将手举过头顶，接过农资。

来自展丰村的农资，为新元村春耕备耕提供了有力支持。

“这些农资可是来之不易啊！”沈伟峰对记者说，“前几天，不少村民给我打电话，说往年春耕需要的化肥、秧苗大多是从嘉善县购买，如今疫情防控不敢懈怠，但也怕误了农时。”

了解村民诉求后，沈伟峰立刻向毗邻的展丰村寻求帮助。“出于疫情防控需要，最终决定由展丰村帮我们购买农资，送到张文塘桥，再由我们接力送到村民手里。”

新元村村民孙火林指着自己种植的50亩葡萄地，道出急需化肥的缘由，“农业生产一环扣一环，眼下正是葡萄结果的关键期。这时候没堆肥，葡萄就不会结果或果实很小，卖不出去。”

“农户们愿意种，我们为他们做好服务。”枫泾镇农业农村服务中心副主任王亚林告诉记者，此前由于疫情防控需要，镇上许多农资商店暂时歇业，他们盘点并汇总了镇域内各农资店的库存情况以及具有配送资质的农资销售商名单，农户们可以向村里提出需求，经村里统计后统一安排代购。

王亚林介绍，枫泾镇农服中心还派出工作人员，到村组一线、田间地头参与农业生产，帮助农户们播种、采收、包装。

4月20日，上海市宣布金山区首日达到社会面清零目标。上海枫北水稻种植专业合作社负责人包永华在电话中告诉记者，得知这个好消息，合作社的员工们开始申请返岗复工，全力投入春耕。

今年枫泾镇共种植水稻面积3.61万亩。“目前正在进行清除杂草、整理田垄等前期准备工作，预计10天左右完成翻耕。”包永华介绍，“下一步，在落实好48小时核酸检测和每日抗原检测等疫情防控措施的同时，将陆续开展水稻的浸种、催芽、育秧等工作，确保水稻种植节奏不乱，按期收获。”

为做好疫情防控期间的春耕春种，枫泾镇探索“干部联户、毗邻联心”的模式，让党员小组长走村入户，紧盯农资供应、物资调运、作物管理等环节，了解村民们当下农业生产的需求和困难，通过毗邻村集中代购、接力配送的方式保障春耕正常进行。

《 人民日报 》（ 2022年04月23日 02 版）