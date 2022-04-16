12罐可乐换出“小超市”邻里互助温暖直抵人心

近日，上海某小区的一场“换物接龙”火了！4月11日晚，上海浦东某小区内一位业主孙先生看到微信群里有邻居很想喝可乐，便自发将消过毒的12罐可乐放在一楼大厅免费供人取用。没想到一个无心之举不到半天，攒起了一个“小超市”。段子手们戏称：可口可乐是食物链顶端的硬通货，可以换万物。

那么，12罐可乐究竟换到了什么？据媒体报道，有人贡献了蔬菜，有人拿出了肉类，还有人提供了小狗的纸尿裤……热心的邻居还搬来了置物架，将“小超市”精心打理分成生鲜、干货、日用、饮料等多个区域，供需要的人随时取用。一场无偿的可乐分享，变成了“接龙置换游戏”，接出了邻里深情，传递了守望相助的温暖，也向社会传递了正能量。这段特别的“可乐换万物”体验被传到网络上后，收获了无数网友点赞。

正如有专家指出的那样，疫情来了，被传染的不仅是病毒，还有恐慌；需要防控的不仅是病毒，还有人们内心的焦虑，有道是“远亲不如近邻”。特殊时期，邻里关爱互助带来精神慰藉，显得弥足珍贵。

孟子说：“乡田同井，出入相友，守望相助，疾病相扶持，则百姓亲睦。”守望相助是中华民族源远流长的传统美德。不容忽视的现实是，随着经济社会的快速发展，楼宇耸立取代了弄堂小巷，居民来自五湖四海，一些社区的邻里间却成了“最熟悉的陌生人”。自疫情发生以来，各地城乡居民众志成城，邻里之间互帮互助，“敲门行动”“跑腿”服务、互送口罩、帮办代办……谱写了很多温暖的故事。“12罐可乐换出一个小超市”是又一个生动见证。

在城市快节奏的生活中，越来越多的人渴望回归生活，期待邻里关系更加和睦。尤其是抗击疫情让人们充分感受了守望相助的力量，更加深刻体会到加强社区建设和邻里关系的重要性。日前，《中国青年报》社会调查中心联合问卷网的一项调查显示，75.8%的受访者表示在防疫过程中更重视邻里关系了，53.5%的受访者觉得疫情防控过程中与邻居关系更近了。在此背景下，像孙先生这样的热心居民带了个好头，真诚向邻里示好，容易激发“我为人人，人人为我”的情感共鸣，形成一呼百应、争先恐后的喜人局面。

邻里守望，心手相连。邻居之间的关系正是在这种温情互动中慢慢升温的。事实表明，变“陌邻”为“睦邻”，关键在于行动。既然浦东某小区的孙先生能够用“12罐可乐换出一个小超市”，沿着这样的思路走下去，其他地方的热心居民借鉴孙先生的做法，拿出一些富余的食物、衣物、报刊、书籍、玩具等供他人取用，想必同样也能换出一个又一个“超市”，实现各取所需、各美其美、美美与共；伸出热情的双手，力所能及地为邻居尤其老人、儿童提供帮助，就能形成“投之以桃、报之以李”的良性循环……因此，我们期望“12罐可乐换出一个小超市”之类的暖心故事在更多地方不断上演、开花结果。

邻里守望不仅是个人的可贵品质，更是城市文明的底色。愿我们每个人都能从我做起、从小事做起，尽自己的绵薄之力，守望互助、共克时艰，汇聚起万众一心、决战决胜的磅礴力量，必将早日夺取疫情防控大仗硬仗全面胜利，让城市更文明、生活更美好。