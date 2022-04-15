向中央援港应急医院建设者致敬

4月8日，建设者们身穿印着“中央援港 同心抗疫”的文化衫离开驻地。

贾 凯摄

日前，2万余名中央援港应急医院建设者陆续收到了印有“中央援港 同心抗疫”字样的文化衫。在印有自己名字的荣誉墙前，建设者们纷纷穿上文化衫，合影留念。

中央援港应急医院位于香港落马洲河套地区，从正式开工到一期交付，仅用了短短一个月时间。据项目施工方统计，项目总用工达18万余人次，参建人员2万余名，高峰期1.4万余人同步施工。

为表达对中央援港应急医院建设者逆行出征的敬意，东莞市工商联联合南方都市报共同发起“中央援港 同心抗疫”致敬中央援港应急医院建设者公益行动，为奋战在一线的建设者送去2万余件文化衫。

中国建筑第八工程局有限公司南方分公司的90后工程师丁浩，在离开驻地这一天收到了文化衫和其他纪念品。“纪念品都印着‘中央援港 同心抗疫’的字样，非常有意义。我特别喜欢蓝色的文化衫，有纪念价值，会珍藏起来。”丁浩主要参与通风技术相关工程，需要半蹲着钻进闷热的建筑夹层里工作，有时一干四五个小时才能出来。

“调试成功的那一瞬间，有种想哭的冲动。”丁浩清楚记得调试成功现场大家欢呼相拥的画面，“那一刻觉得一切都很值得！”

“刚去现场的时候，条件非常艰苦。”中建八局第二建设有限公司安装公司的吴雷强说，在铁栈桥还未修建好时，车辆进出存在不少阻碍，一些材料运输工作需要靠人力完成。“香港严峻的疫情让我们不得不抓紧时间，每一位现场的建设者都很辛苦，让人很感动。”吴雷强为自己、也为一起奋战的同事们感到骄傲，“这件衣服穿在身上，让人觉得很光荣！”

早在今年2月，东莞市工商联（总商会）、东莞世界莞商联合会联合发布《关于支援香港抗疫的倡议书》，倡议各镇（街道）工商联（商会）、莞商会镇（街道）办事处、各商会协会及广大非公企业和人士等行动起来，团结一心、同舟共济、共克时艰，积极为香港抗疫捐款赠物，帮助他们打赢这场疫情阻击战。截至目前，共捐赠了价值数百万元的物资，包括棉被、防护服、测试盒等。