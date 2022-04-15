“疫情终将过去，人生的道路还很宽广，成长的脚步绝不能停歇。”日前，同济大学以“师生同心风雨共担，齐心守护美好家园”为主题在线上开讲“大思政课”，老师的这番话深深打动着屏幕另一端的莘莘学子。

面对当前上海市疫情防控严峻复杂的形势，连日来，上海各高校积极行动，进一步严格闭环管理，压实责任、完善机制、堵塞漏洞，在思想、教学和生活上切实关心好广大师生，全力守护师生安康、校园安全。

为保障校园封控管理期间物资以及食堂原材料等进校安全，复旦大学制定了三级防护工作要求：采购大宗货物要做到来源可追溯，强化配送人员健康核验，确保校外配送过程有防护；严格货物和车辆进校管理，确保进校过程有防护；师生员工人人尽责，使用物品时做好个人自我防护。

封控管理期间，上海交通大学的学生们留守寝室，但校内餐饮服务人员非常有限，为3万多名学生送餐的工作量很大。于是，上海交通大学各学院组建教师送餐队伍，1000余名教师成了送餐员，教师们的私家车成了送餐专车。

为保证封控管理期间的教学质量，同济大学本科生院微信公众号新推出“教学教务咨询智能服务平台”，为师生提供便捷的咨询服务。上海大学推出线上教学建言献策问卷调查，面向全校师生征集意见与建议。

在确保线上教学网络的稳定可靠方面，上海大学升级校园网络出口带宽，调整和优化网络设备及网络策略，保障教学资源的网络线路优化。

同济大学还要求，任课教师应利用课前、课间时间，多和学生们聊聊天，弘扬抗击疫情的感人事迹，用言语和行动鼓励学生，最大程度缓解焦虑情绪。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 04 版）