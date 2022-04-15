4月13日，风雨交加，在上海崇明花博园复兴馆方舱医院，一天内陆续有1300余名新冠病毒感染者解除集中隔离医学观察，登上大巴返回家中或居住地。这个方舱医院由上海交通大学医学院附属新华医院负责统筹协调，安徽援沪医疗队负责临床诊疗。

“我们这支队伍进驻的总人数是687人，其中医生142人”，上海崇明花博园复兴馆方舱医院院长、安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）院长张泓说，队伍里有28人负责院感防控，“我们这支队伍里有很多同志，包括我自己，都有武汉抗疫的经验。”

崇明花博园复兴馆方舱医院收治的主要是轻症患者和无症状感染者，4月4日凌晨开始运营后，安徽援沪医疗队和新华医院齐心协力，抓好各项诊疗工作。

“我们采取分级、分类，照护、抚慰，重点监测、对症治疗的整体原则，不断优化诊疗方案，遇到复杂病例时，还会进行多学科的会诊。”张泓说，除了对新冠病毒的感染进行干预，还需要对有些人的慢性病情况进行管理，通过对入舱感染者的筛查统计，实行动态监测和分层管理，“同时，我们也充分发挥队伍里60名中医师的作用，中医疗法很受感染者欢迎。”

“现在这里平均的住院天数是7.41天，大部分在5到6天，就可以逐步考虑出舱了”，新华医院儿外科副主任潘伟华提示，出院人员需要注意在方舱内使用过的生活物品的消毒。

张泓说，此前在武汉救治的患者主要是重型和危重型，此次在上海主要是轻型和无症状感染者，“我们将进一步加强对隔离观察人员的人文关怀，开展心理疏导等，缓解他们的焦虑情绪，帮助他们尽快恢复健康。”

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 04 版）