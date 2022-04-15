上海近两天超2万人走出方舱（抓细抓实各项防疫工作）

4月14日，在国家会展中心（上海）方舱医院，首批解除集中隔离医学观察的轻症患者和无症状感染者出舱。

新华社记者 丁 汀摄

4月14日上午，上海最大方舱医院——国家会展中心（上海）方舱医院3号馆旁，十几辆大巴车首尾相接，静静等待着。

10点钟，首批解除集中隔离医学观察的轻症患者和无症状感染者陆续从馆内走出，边走边向周边的医务人员致谢。

“我是9日晚上10点多到这里的，住了快5天，身体基本上没有什么不舒服，也没吃药。”家住上海浦东的市民宋女士说，在两次核酸检测结果显示都是阴性、满足出院条件后，自己赶上了第一批出院。

每个走出方舱医院的人，都会领到一份“方舱医院出院小贴士”，细致提示了如何处理隔离观察期间穿过的衣物、使用的物品等，还写着：“祝贺您顺利出院！感谢您住院期间给予我们的配合和帮助！”

宋女士说，方舱里的工作人员都很辛苦，防护服一穿就是很久，“他们不能喝水，特别不容易。我非常感谢他们。”

市民王女士是和读四年级的儿子一起在方舱医院进行集中隔离医学观察的。“我睡眠挺好，在这里没有什么不习惯的，很开心今天能够出舱，希望更多人能够尽快出舱”，她说，这几天，儿子网课没有断，每天学习、看书，有时玩玩游戏，过得也挺充实，“回家后，我每天都要带着孩子一起运动，增强体质。”

“不要急，慢慢来，大家找好位子坐下，路上注意安全。”上海集中隔离点医疗救治组组长、上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真在现场送这首批322名解除集中隔离医学观察的市民上车。他介绍，这批市民在方舱的时间不长，5天左右就达到了出院标准。方舱医院还给每个人准备了出院总结，帮助他们做好后续健康管理。

据介绍，按照“应转尽转”的要求，上海市筹措市、区两级方舱医院，市级层面已经建立6个方舱基地，分别是新国博中心方舱、世博方舱、崇明花博园复兴馆方舱、临港方舱、长兴岛方舱、国家会展中心（上海）方舱。截至4月13日24时，6个方舱中有感染者56526人，累计收治79983人。

在广大医务工作者和运营保障团队的精心照护下，一批批的感染者核酸检测结果逐步转阴，达到解除集中隔离标准，近两天已经有超过2万人出舱。刚刚启用5天的国家会展中心（上海）方舱可以容纳5万多名感染者入舱隔离，今后将陆续有更多市民解除隔离。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 04 版）