吉林各市州实现疫情防控社会面清零目标

本报长春4月14日电 （记者朱思雄、刘以晴）记者从14日中午举行的吉林省疫情防控工作新闻发布会上获悉：经过45天艰苦鏖战，吉林省各市州均已实现疫情防控社会面清零目标。

按照国家疫情防控有关规定，通过对最新一轮长春市核酸检测结果综合研判，判定4月13日长春市实现社会面清零目标。此前4月8日，吉林市实现社会面清零目标，分区分级分类有序放开社会面；报告本轮疫情首个病例的延边朝鲜族自治州，3月25日以来实现社会面清零；目前有感染者报告的白城市、辽源市、梅河口市新增感染者均为隔离管控人员，四平市连续多日无新增病例。至此，吉林省各市州均实现了疫情防控社会面清零目标。

3月初以来，吉林省疫情迅速扩散蔓延。3月11日，已波及全省6个市州和1个省直管县，并在长春市、吉林市出现社区传播。3月15日，全省感染者数量破万。吉林省坚持“动态清零”总方针不动摇，从严从紧抓好疫情防控工作，全面落实“五级书记抓防控”责任制，完善省级领导包保县（市、区）、市级领导包保街道（乡镇）、县级领导包保社区工作机制，建立市包区对口支援长春市机制。据介绍，以长春市实现社会面清零为标志，吉林省本轮疫情防控已经进入巩固成果、动态清零、逐步恢复生产生活秩序的收尾阶段。

下一步，吉林省将以最短时间尽快实现全面清零目标，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，持续提升分区分级差异化精准防控水平，守住不发生规模性反弹底线。梯度有序推进社会面放开，坚持“一城一策、一企一策”，在确保疫情防控安全到位前提下，稳步解除社会面管控，分区分类分梯次逐步恢复群众生产生活秩序。加快恢复经济运行秩序，区分不同地区疫情状况，科学有序推进企业复工复产、复商复市，缓解疫情对经济发展的冲击影响。全面抓好春耕生产，加快推进农民回乡、农资入户、农机检修，确保农时一天不耽误、农户一户不落下、田地一亩不撂荒。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 04 版）