“反向扫码”暖心便民（多棱镜）

“反向扫码”事情虽小，却折射出政府部门转变政府职能、加强为民服务的意识。要变管理为服务，多在破解民生难题上下细功夫

近日，黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区给当地无智能手机市民发放了带有二维码的卡片，供扫码时出示。这种“反向扫码”由市民“我扫你”变为“你扫我”，为日常出行经常遭遇“扫码难”的老年人提供了便利。

新冠肺炎疫情防控期间，无论是进店、出行都需要“扫码”。不少没有智能手机的老年人感到不便，每次都需要手动填写资料，费时费力。齐齐哈尔市这一举措，既有效破解了老年人扫码难题，也让防疫变得更加精准高效。

“反向扫码”事情虽小，却折射出政府部门转变政府职能、加强为民服务的意识。让市民扫码，对于管理者来说更加方便；“反向扫码”，无疑增加了相关职能部门的工作量，提出了更高要求。制卡前期需要进行大量数据的核查、比对，制卡后还要加强信息核对工作，防止卡片丢失、外借造成某些数据录入不准确的情况等等。

近年来，政府部门在不少领域变管理为服务，进一步便利百姓生活。以养老金的领取为例，以前，不少离退休老人为了领取养老金，要去当地人社局、社保所等现场认证。如今，人社部门加强信息系统建设，让老年人可以在家实现线上认证，对确有需要的还能提供上门认证服务。

再如“马路市场”的变化。各地都有一些由灵活就业劳动者、用工方自发形成的“马路市场”。一些地方曾以影响交通安全、城市市容为由取缔。去年以来，不少地方转变观念，利用空闲场地建设“零工驿站”，不仅给灵活就业者提供方便，也更利于政府部门管理、规范零工市场。

民生问题千头万绪，从柴米油盐到衣食住行，每一桩小事都关乎每个人的日常生活。“反向扫码”给我们以启示，破解民生难题，满足人民对美好生活的向往，需要政府部门坚持以人为本、以民为先，多下细功夫。比如，我国医保报销已实现跨省结算，结算过程方便快捷，老百姓获得感满满。下一步，公积金异地提取、社保关系跨省转移接续等民生事项是否也能实现全国一盘棋，像医保报销一样方便？这需要有关部门在对接数据、建设系统等方面持续用力，真正让数据多跑路，百姓少跑腿。

“反向扫码”也启示我们，社会治理过程中要更多关注弱势群体的感受。在追求效率的同时，要主动为困难群体留一些方便。买电买水买气，社区门口的综合自助机确实方便，但也需要为老年人保留一些人工服务点。火车站、客运站、机场等场所，刷脸进站、乘车、乘机等效率确实高，但也需配备讲解员，帮助老年人等学会使用新设备。城市建设过程中，也别忘了保洁、快递、外卖等劳动者。城市运转离不开他们，也需要城市为他们在保障性租赁住房、医保、社保等方面提供更多制度保障，让他们在城市生活更安心。

民生无小事，枝叶总关情。我们期待着，在更多领域、更多地区，涌现出更多这样的便民之举。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 19 版）