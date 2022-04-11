不可忽视“兴趣”这个大市场

盲盒、汉服、潮玩、手办、电竞……如今，越来越多的年轻人开始凭借兴趣消费，并形成各个圈层。“为爱买单”“千金难买我喜欢”是此类消费的主要特征。中青校媒曾面向全国大学生就“Z世代圈层文化的消费现象”展开问卷调查，结果显示，近七成的受访者会为自己所在的兴趣圈消费。有网友调侃说，以前消费看重“性价比”，现在是“兴价比”。

年轻人逐渐成为消费市场的主力军，其兴趣爱好被当作观察市场发展趋势的重要风向标。可仔细一想，伴随人民群众生活水平的日益提高，为兴趣买单的又何止年轻人？国内首份《中国兴趣报告》显示，62％的调查对象认为自己兴趣广泛，运动、音乐、阅读是最受欢迎的“全民兴趣”。进入新时代，国人的兴趣图谱五彩斑斓，生活内涵丰富多样，不再是围绕简单的柴米油盐，而是追求更美好、更高品质的生活。正是这种追求，助推着多元、立体的消费市场格局加速形成。

关注国人的兴趣爱好，在某种程度上也是为调整和优化供给结构找方向。今日，消费升级趋势明显，高端化、个性化、多元化需求与日俱增。从珠宝首饰、名包名表、名牌服饰等奢侈品，到电饭煲、马桶盖、吹风机、奶粉等普通日用品，消费者感兴趣的产品和服务，很有可能就是目前产业供给的短板。从这一角度看，持续探索、挖掘兴趣点，也是为推进供给侧结构性改革提供助力。

兴趣消费，情感需求是基础。无论是2022北京冬奥会期间冰墩墩一夜爆火、“一墩难求”，还是某些品牌开展公益后引发的“野性消费”，抑或是近年来风靡的盲盒热，其实都是消费者表达情感、突出个性的一种体现。人们往往在购买产品后交流分享，以满足自身某种情感需求。只有把握住不同人群在消费中的情感需求及变化，并在此基础上持续创新产品和服务，“兴趣市场”才会繁荣壮大。

兴趣消费，产品品质是支撑。如今互联网与消费深度融合，企业对国人的消费偏好与趋势有了更为精准的分析与判断。在市场上，一旦有了情感共鸣，流量与人气自然会源源不断。但从长远看，满足美好生活需要不能仅靠流量与人气，还须凭自身的产品和服务。近一段时间，新国潮品牌迅速崛起，买国货、晒国货成为火热的消费现象。未来如何结合国人兴趣点瞄准商机，打造强大的品牌竞争力，则是国货品牌应认真思考的问题。

今年的政府工作报告提出“推动消费持续恢复”。从数据上看，2021年最终消费支出拉动经济增长5.3个百分点，对经济增长的贡献率达65.4%。在新冠肺炎疫情起伏反复的当下，消费仍是经济稳定运行的“压舱石”。中国兴趣消费市场潜力巨大，从这个意义上讲，要继续发挥好消费对经济发展的基础性作用，无论是相关部门出台政策，还是企业制定发展规划，都不可忽视“兴趣”这个大市场。