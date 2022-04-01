中国医学科学院阜外医院：多措并举打好疫情防控“硬仗”

为保障疫情防控期间人民群众正常看病就医需求，严格落实好疫情防控和医疗救治的双重责任，中国医学科学院阜外医院（以下简称“阜外医院”）召开多场疫情防控专题会议统一思想，提出“做疫情防控战士和人民健康卫士”，要求科学防控、及时总结、动态调整、精准施策。

院内严防严控、应检尽检

据阜外医院相关负责人介绍，为落实疫情防控政策，阜外医院坚守“零院感”“零感染”的工作目标，切实做好本院人员的核酸检测和环境采样工作，确保医疗安全、患者就医安全及医务人员安全。

该医院借力信息系统，优化患者入院流调、分时段预约来院流程。工作人员连夜测试，确保第二天一早患者顺利入院就诊。第一时间对患者等候区进行扩建，增加“一米线”标识，候诊区、等候区隔位就坐标识，引导群众有序、安全就诊。在做好防控的同时强化监督检查，护航疫情防控工作落实落细。推广院内MDT急重症会诊平台的应用，持续推进急诊患者加快分流专项工作，论证急诊区域应急流程优化方案。

用细致“贴心”让患者就医“暖心”

据了解，阜外医院增设了电话提醒和咨询答疑服务团队，患者挂号后不仅能接收到医院发送的短信提醒，还会收到人工电话提醒，确保准确及时查收来院就诊注意事项，避免不必要的“跑路”。医院在门诊、急诊等多个人口区域搭建遮阳防雨棚，让来院就医患者免受“日晒”“雨淋”。

同时，该医院还组建了职能部门志愿者团队支援临床，每周一到周六，在医院门诊和住院部入口处，根据来院患者需求精准暖心服务，帮助取药、打印检查资料等，同时协助来院人员做好入院核验，持续做好预检分诊工作，把好入口关，严格验码、测温、戴口罩。

检验人做好幕后坚强护盾

该负责人表示，从消毒拆袋到清点核收，从拧盖移盖到核酸提取，从上机扩增到结果审核，阜外检验人始终履行“不能缺，不能错，不耽搁”三不原则。

据悉，医院所有职工患者连续5天全院检测。从3月21日至25日，全天24小时开放的防控跑道上，阜外检验人与时间赛跑，与病毒较量。在加大新冠组人员工作轮转频次的同时，紧急从各专业组抽调后备专业人员支援。很多工作人员在结束一天常规工作后，主动加入到核酸检测应急队伍。大家齐心聚力，不分昼夜轮转，坚守核酸岗位。

环境消杀24小时待命

在战“疫”中，除一线医务工作者外离传染源最近的群体就是战斗在最后一道防线的“涉疫医废收集及环境消毒队”。

该负责人介绍，为保障规范操作、严密检查，安全有序完成全面消杀工作，后勤保障处负责涉疫医疗废物收集及环境消毒的抗疫队伍，24小时坚守随时待命，随叫随到，成为已持续两年的工作常态。他们在涉疫区域里穿梭忙碌，近距离接触涉疫医疗废弃物，妥善打包、安全清运、消毒杀菌，用坚守和付出为疫情防控保驾护航，确保临床一线医务人员顺利开展救治工作。