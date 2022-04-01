“胖”怎么办？北京疾控提醒：每周减重0.5公斤是理想速度

随着气温的逐渐转暖，又可以换上春装了。你的身材准备好了吗？

北京市疾控中心微信公众号今日发文提示，“胖”与许多因素有关，其根本是摄入的能量超过了消耗的能量。应对“胖”的两个途径是减少热量摄入和增加热量消耗。简单说，就是“管住嘴，迈开腿”，注意自己有没有做到吃动平衡。

“减重不应急于求成。”北京市疾控中心提醒，减重的速度不宜过快，目标也不宜定的过高。在低能量膳食和适量增加运动的情况下，每周减重0.5公斤是健康减重的理想速度。

另外，减重也不宜过度、不应极端。体重应维持在健康的范围之内。过重不好，过轻也同样不好。需要根据自己的实际情况和科学的判断，制定目标体重，并通过良好的生活方式选择来健康减重。

怎样才算“胖”？

体重指数

文章强调，一个很高的人，很可能体重会越重，但这并不意味着他“胖”。所以需要把身高也纳入考虑。这时，就需要体重指数（BMI）这个指标。





《中国成人肥胖指南》根据BMI制定了中国成年人的健康体重范围。北京市疾控中心微信公众号截图

腰围

体重指数只能反映身体的总重量，并不能分辨过度蓄积的脂肪在身体里的分布位置。此时，就需要腰围这个指标来帮忙。腰围是指放松站立、不收腹或屏气时肚脐上1厘米水平轻轻缠绕一圈的长度。男性与女性的判断标准并不相同，男性应将腰围保持在小于90厘米，女性则应小于85厘米。

我们为什么不应该“胖”？

文章介绍，世界卫生组织早已明确指出肥胖本身就是一种疾病。2016年，在全球成年人中，有近四分之一是超重，超过十分之一为肥胖。与体重过低相比，超重/肥胖在世界范围内会导致更多的死亡人数。

另外，“胖”会增高许多慢性疾病的发生风险，包括糖尿病、心血管疾病、肌肉骨骼疾病以及某些癌症，甚至还会增高新冠肺炎并发症的发生风险。儿童“胖”不仅会带来呼吸困难、骨折风险增高、胰岛素耐受、心血管疾病早期征兆、负面的心理影响，还会导致成年期肥胖、早逝和残疾的几率增高。

世界卫生组织建议大家：限制来自于脂肪和糖的能量摄入；增加水果、蔬菜以及豆类、全谷物及坚果的食用量；定期进行身体活动（儿童每天60分钟，成人每周150分钟）。（记者孙红丽）