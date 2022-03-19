最新版新冠肺炎诊疗方案透露了哪些信息？官方权威解答来啦！

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控与疫苗接种工作有关情况，并答记者问。

轻型病例和无症状感染者约占95%以上

日前，国家卫生健康委员会和国家中医药管理局联合印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（以下简称新版诊疗方案），对病例发现和报告程序、病例收治、抗病毒治疗等做出新调整，明确轻型病例实行集中隔离管理。

对此，北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺表示，现在奥密克戎是主要流行株，这个流行株在流行病学上可能传播很隐秘，传播力更强，造成短期内出现大量感染者。但是在临床上，这些感染者的症状相对较轻，也就是说90%以上的病人都是很轻的病例，只是一些上呼吸道感染症状，换句话说，这些病人是不需要住院的。

“面对这样不需要住院但又有传染性的感染者，我们还要把他们集中管理起来，收治在医院里将会造成医疗资源浪费，感染者多了又会造成医疗资源挤兑，因此就有必要建立隔离点，把他们集中在隔离点进行隔离，由医务人员进行管理，这样既有利于病人健康恢复，也有利于疾病传播的控制。”李兴旺说。

李兴旺表示，因为都是感染者，因此不需要单人单间隔离。但是不能和隔离点隔离的人群，比如核酸检测阴性的密接者同时在一起隔离，这样会发生交叉感染。至于把他们放在隔离点会不会发生交叉感染，这是不必要担心的，因为在隔离点，有很好的隔离设施，同时工作人员都是闭环管理，只要做好个人防护，做好消毒隔离，是不会引起感染扩散的。

医政医管局局长焦雅辉表示，一方面，基于现在临床病例实际的情况，另外一方面也基于前期对新冠病毒不同变异毒株病例的研究，现在观察到奥密克戎毒株的特点是病程短、传播快、症状隐匿，一方面可能是由于病毒本身的原因，另外一方面也是我国疫苗的接种率比较高，所以轻型病例和无症状感染者的占比是相当高的，约占95%以上。

“对于轻型病例和无症状感染者，不需要采取过多的医疗和干预措施，为了能够更加精准科学的把真正需要治疗的有肺炎的普通型、重型和有高风险因素的患者，能够更加精准的进行治疗，使医疗资源能够更加科学精准的发挥应有的作用，提出了分类救治的原则。”焦雅辉说。

对病例实施分类收治

对于实施分类的收治，焦雅辉强调，无症状感染者和轻型病例虽然不收治到定点医院，但要求对他们进行集中的隔离管理。她分析：

首先，因为这些感染者都是核酸阳性的，还是有传染性的，他们的集中隔离管理设施和集中隔离管理密接人员的设施，要严格区分开，这些人虽然都是隔离管理，但是不能放在一起隔离。

其次对于集中隔离管理的，无论是方舱医院还是集中隔离管理的设施，还是要有医务人员对这些无症状感染者和轻型病例进行管理。集中管理最主要的目的是给予他们一定的对症治疗，因为轻型病例还是有一定的症状，比如发热、咳嗽、鼻塞等，所以医务人员对于他们还是要给予相应的中西医结合等对症处理和治疗。

另外，也要进行病情的观察，如果这些无症状感染者和轻型病例病情发生变化，特别是有加重趋势的，也要及时转诊到定点医院进一步的治疗。

关于无症状感染者，焦雅辉表示，因为新版诊疗方案中都是确诊病例，确诊病例是轻型、普通型和重型、危重型。无症状感染者虽然没有症状，不作为确诊病例，但是他们核酸阳性还是有传染性的。所以在防控方案当中，对于无症状感染者也提出了要求，要进行隔离管理。不是说无症状感染者作为轻型病例，而是把无症状感染者和轻型病例都要进行集中的隔离管理，由医务人员管理起来，而且在无症状感染者当中也会有一些可能处于疾病潜伏期和早期的情况，随着疾病的进展，有一部分无症状感染者会转为轻型病例，所以是一个动态的变化的过程。

是否需要集中隔离要看具体情况

焦雅辉表示，不需要把所有的核酸阳性患者都先收到定点医院，然后再转到集中隔离管理的设施，或者说直接转到方舱医院，不需要这样的流程。

焦雅辉进一步表示，因为现在95%以上都是无症状感染者和轻型病例，所以发现了核酸阳性的人员时，可以先把他们转到方舱医院，但是对于有高风险因素的，比如高龄的、有基础病的、孕妇、儿童、超级肥胖者、重度吸烟者等，在核酸检测阳性时会直接要求把他们送到定点医院。对于有肺炎的表现，其实从临床上来讲，医生都很清楚，有肺炎表现一般都是下呼吸道的症状，咳嗽会非常严重，而且会有高热，会有全身的症状。对于这些，医生通过初步的判断，会把他们直接转到定点医院。

“所以要求，如果发现在方舱医院里面的有可能是普通型以上的患者，要把他们转诊到定点医院。一方面要求在方舱医院配备车载移动CT，对于有很明显的肺炎表现的，要给他做CT检查，确定是不是有肺炎。如果通过这个检查明确有肺炎，就要马上转诊到定点医院。我们也要求专家每天到方舱医院进行巡诊，经验丰富的专家，他们也可以及时在早期发现这些症状重一些的患者，然后转诊到定点医院。”焦雅辉说。

Ct值均≥35可以出院或解除隔离

新版诊疗方案将解除隔离管理及出院标准中的“连续两次呼吸道标本核酸检测阴性（采样时间至少间隔24小时）”修改为“连续两次新型冠状病毒核酸检测N基因和ORF基因Ct值均≥35（荧光定量PCR方法，界限值为40，采样时间至少间隔24小时），或连续两次新型冠状病毒核酸检测阴性（荧光定量PCR方法，界限值低于35，采样时间至少间隔24小时）”。

对此，李兴旺表示，目前的判定核酸检测的阳性值没有改变，有人误以为新版诊疗方案把核酸检测阳性值从40变成35了，实际上没有改变，这样有利于早期发现病例。

李兴旺分析，这两年从病毒学研究发现，在Ct值35以上的病人标本中，几乎分离不到活病毒，拿不到病毒说明这个标本没有传染性。同时在流行病学研究中发现，前期有很多所谓复阳病例，对于这些复阳病例，出去之后并没有对他的密切接触者造成感染，这些所谓复阳的病例Ct值基本上都是在35以上，提示没有传染性。住院病人也是这样，很多处于恢复期的病人，一周时间左右Ct值就升到35以上了，但达不到转阴的标准，鉴于这些病人没有传染性，这样在医院住着，是对医疗资源的浪费。

“因此根据这些研究，新版诊疗方案把出院和解除隔离时的核酸检测标准调整为Ct值≥35，这个时候就可以出院了。”李兴旺说。