国家卫健委：老年人最需接种疫苗 可提供上门接种服务

目前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，情况不容乐观。要战胜疫情，疫苗是有力的武器。在我国人口中，有2.64亿是60岁以上的老年人。截至目前，有2.2亿1176万60岁以上的老年人完成了新冠病毒疫苗全程接种，这也意味着还有5200万60岁以上的老年人未完成疫苗全程接种。

“老年人大多有基础性疾病，一旦发生新冠病毒感染，重症、死亡的风险远远高于年轻人。”国家卫生健康委副主任曾益新表示，疫苗接种对于预防重症和死亡有很好的作用。老年人和有基础疾病的人群，是最需要接种疫苗的。

“传染病经典理论就是控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。保护易感人群最有效的手段之一就是疫苗接种。”国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜说，通过疫情防控实践经验的积累，疫苗接种取得了很好的效果。有些老年人觉得自己平时不太外出，就不去接种疫苗。一旦感染新冠病毒以后，接种疫苗和不接种疫苗差别非常大。

在疫情背景下，接种疫苗不仅是保护自己，也是保护家人，更是为社会做贡献。为进一步提高老年人的疫苗接种率，曾益新表示，一是要做好宣传动员工作。从理念上，既要强调自愿接种的原则，也要强调责任意识。同时，要高度重视科普宣传，积极回应老年人关切的问题，消除顾虑。

二是要充分发挥属地和有关主管部门的作用。属地可以用网格化的方式，做好老年人接种疫苗的组织实施工作，行业主管部门在系统内也可以针对老年人等重点人群和养老院等重点场所积极开展动员，做到条块结合。

三是要切实保障老年人的疫苗接种安全。接种单位应安排熟悉老年人身体状况和疾病诊治的医务人员做好医疗保障，在老年人接种前做好健康状况评估，接种后做好现场观察，尤其要做好应急抢救的准备工作，一旦有意外情况，能够及时科学地处理。

四是要继续做好便民措施，为老年人接种疫苗提供便利。可以利用流动接种车等设备，设立临时接种点，减少老年人往返的路程。老年人有时候行走不便，可提供上门服务，多开设老年人接种绿色通道，减少等候的时间等。（实习生李佳悦对本文亦有贡献）