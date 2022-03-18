国家卫健委：尽快实现社会面“动态清零”

人民网北京3月18日电 （记者张文婷）近期，全国本土聚集性疫情出现点多、面广、频发的特点。国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜在今日召开的国新办新闻发布会上表示，国务院联防联控机制综合组迅速派出国家工作组，赴吉林、山东、广东、黑龙江等省份指导疫情处置工作，会同当地共同分析研判疫情形势，研究疫情防控的措施，加快开展核酸筛查、流调排查和区域协查等措施，落实“四早”要求，全力做好患者的医疗救治工作，全力阻断疫情的扩散蔓延。

王贺胜指出，要筑牢“外防输入”防线。坚持人、物、环境同防，加强口岸高风险岗位人员的管理，严格闭环管理，加密核酸检测的频次；加强进口冷链食品和高风险非冷链物品等风险的防范；持续加强边境口岸管理，加大非法出入境活动的打击力度。大力推进与陆地邻国边境地区联防联控的机制建设，共同做好边境防疫与货物的通关工作。

还应进一步提高疫情防控和疫情的处置能力。完善监测、流行病学调查、隔离医学观察、社区（村）疫情防控、样本采集和检测等防控的方案，实施核酸初筛阳性后“逢阳必报、逢阳即报、接报即查、先管后筛”，规范疫情发生后的风险人员排查、密接的管理、风险区域划定等工作。坚持中西医并重，同质化、规范化做好患者救治。全面加强医疗机构首诊负责制和院感的防控措施，对7000多家发热门诊和800多家定点医院进行台账式管理。

加强核酸检测能力建设亦必不可少。据王贺胜介绍，目前，全国总体检测能力超过了4000万份/天。同时，做好疫苗接种工作。根据国务院联防联控机制的部署，指导各地积极、稳妥、有序地推进新冠病毒疫苗接种和加强免疫接种工作，不断提高疫苗接种的覆盖率。

王贺胜提到，疫情防控成果来之不易，要格外珍惜。下一步，国家卫健委将尽快控制住局部的聚集性疫情。指导疫情重点地区加快核酸筛查和风险人员的排查、流调和管控，尽快实现社会面“动态清零”。

坚决守住“外防输入”的防线。做好入境前远端防控，突出人员闭环管理，扩大重点人员监测覆盖面。压实口岸专班的责任，加强河、海岸线巡逻和防疫力量的布控。加强重点场所和重点地区常态化疫情防控管理。指导学校、养老院、监所等重点场所、交通场站、商超等人员密集场所，冷链、商超、物流等从业人员严格落实防疫措施。

进一步提高科学精准防控水平。严格落实预检分诊和首诊负责制，完善多点触发预警机制，推广“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式。指导地方科学精准防控，最大限度地减少对经济社会发展的影响。