首都儿研所开设互联网医护联合门诊

近日，首都儿科研究所开设了互联网医护联合门诊。医生在给予详细的诊疗计划后，护士会有针对性地对患儿的用药、饮食、喂养、行为等具体问题进行指导，同时开展有效的健康宣教。

首都儿研所供图

据悉，首儿所互联网诊疗自2020年6月开诊后，患者已达23万余人，其中0-1岁患儿占比近33%，成为线上诊疗的主要群体。

“一方面，新手父母缺乏科学养育孩子的经验，另一方面，他们更容易接受互联网诊疗的新模式。”首儿所互联网医疗办公室主任闫雪表示，在互联网医院近两年运营过程中，发现大多数家长在病情诊疗后，都会咨询儿童喂养、日常照护等问题，这是儿科医院鲜明的特点，也是家长的迫切需求。

为此，首儿所让医生和护士“结对子”，在需求量最大的儿童营养研究中心试水，开设了营养医护联合门诊。

首都儿研所供图

4个月的小豆子最近一直吐奶、溢奶、大便稀，妈妈担心宝宝无法表达症状而非常焦虑，看到首儿所新推出的门诊，立即挂了号。首儿所儿童营养研究中心主任王晓燕在了解病情的基础上，详细询问了喂奶频率、喂养量和喂养姿势等，发现宝宝的问题属于婴儿期常见的功能性胃肠病。

据王晓燕介绍，功能性胃肠病的发生主要与婴儿胃容量小，胃略呈水平位，胃平滑肌、肠黏膜肌层发育尚未完善，肠壁薄且通透性高，屏障功能差等生理因素有关，同时受喂养方式、家庭护理技巧等多方面的影响。随后，护士长马历楠向家长演示了正确喂奶、拍嗝、按摩小肚子等喂养和护理技巧。

此外，在小儿外科的互联网诊疗过程中，家长非常关注伤口护理、术后养护等问题。首儿所普通(新生儿)外科的马立霜知名专家团队门诊也在探索医护联合的模式与方法，在家长进行术后线上复诊时，有护理人员全程参与，指导居家护理方法。

据首都儿科研究所介绍，未来，首儿所将在全院范围内推行互联网医护联合门诊，安排高年资中级及以上职称的专家、护师出诊，帮助家长解决孩子养育过程过程中的问题与困扰，满足多样性的医护就诊需求。