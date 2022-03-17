膨大素、增甜剂、农药残留…… 草莓真的是“最脏”水果吗？

又到了吃草莓的季节，大家都买着吃了吗？听说还有很多家长带孩子去采摘草莓的。不过，说到草莓，很多人还是很担心，特别是一直有流言说“草莓是最脏的水果”，不仅农药残留多不能吃，还有说个头大的草莓都是打了膨大素的……这些说法都靠谱吗？关于这些争议问题，今天我来跟大家聊一聊。

芯硬的草莓都打了膨大素？

这种说法并不靠谱

芯硬的草莓可能是没有完全成熟就采摘了，也可能本身就是芯硬的品种，也可能是因为温度、光照等环境影响。而且，即使用了膨大素，通常也不会有什么安全问题。

膨大素是一种植物生长调节剂，在水果、蔬菜上均有广泛使用，从目前的研究结果来看，膨大素还是很安全的。而且，膨大素有很强的自限性，少量用能促进水果生长，但是用多了反而不利于水果生长，所以一般也不会用太多。

采摘的草莓都是纯天然、无污染的？

大部分只是噱头而已

草莓季来临，很多草莓采摘园就开始了宣传推广，大家都会说自己的草莓是纯天然、无污染的。其实，这个基本都是“忽悠”，大多都是商家的噱头。

实际上，一般的水果蔬菜等作物在种植过程中，都需要使用肥料和农药，即使是有机食品，它也只是限制了某些化学合成农药、肥料的使用，但也可以用其他植物源和微生物源的农药、肥料。而且，就算真的什么都不用，这种草莓通常生长很慢，产量也很低，根本不够人吃，几乎没法拿出来卖，只能是给大家摘着玩儿的了。

另外，需要提醒大家的是，就算你自己种植、什么肥都不施，种出来的草莓也依然会有农药残留、重金属等物质，因为这些物质属于环境污染物，在我们的环境中，包括空气、水和土壤里都有，只要你种植，就不可避免会有。所以，根本不存在什么纯天然、无污染的草莓。

草莓农药残留高？

冲洗干净再吃是没问题的

一直有说法称草莓是最脏的水果，因为农药残留多。

当然，农药残留肯定是有的，毕竟它是环境污染物，任何食物中都有，草莓中当然也有。但是，大家还是可以放宽心，有农药残留并不表示吃了一定有害。

因为，一般来说，草莓中的农药残留不会很多。一方面，毕竟我们实现“草莓自由”也不是那么容易的，大家也不会吃很多，所以不用太担心这点儿农药残留会对健康产生危害，正常吃是没有问题的。

不过，我还是建议最好用清水冲洗后再吃，因为清洗可以除掉草莓表面可能携带的细菌、病毒，避免食物中毒。比如，前几年德国就发生过因为吃草莓导致的大肠杆菌食物中毒事件，就是因为吃了携带大肠杆菌的草莓。况且，我国很多地方的草莓园都会用粪肥。

奶油草莓、红颜草莓那么甜，

是注射了增甜剂吗？

可能性微乎其微

为什么说可能性很低呢？因为打针很容易把草莓打坏，本来草莓就很娇气，运输、储存的过程中很容易被磕坏。而且，打针注射的甜味剂也很难均匀分散，这样做对商家来说完全得不偿失。

白色、绿色的草莓可以吃吗？

可以放心食用

去采摘草莓的时候，经常会看到白色和绿色等奇怪颜色的草莓，就有人担心会不会有问题、是不是转基因。其实，这种草莓只是在生长过程中，由于天气、温度等影响而发生的“小插曲”，就好比有些人生长过程中由于一些外界条件影响会长点斑一样的道理，它并不是转基因的，也没有什么安全问题，可以放心食用。

有的草莓一放就烂，

有的却可以放很久？

可能因为还没成熟就采摘了

这个跟草莓的品种、采摘时期、储存方法有很大关系。有些品种的草莓，本身不容易磕碰，存放时间就比较久；有些草莓，它采摘的时间早，没有完全成熟、比较硬，运输、储存也比较方便，存放的时间也会更长。如果是完全成熟的草莓，放不了多久就会坏。

另外，储存方法也很重要，有些人放草莓的时候会用保鲜袋、泡沫垫着，防止磕碰，有些人就直接一堆放进塑料袋里，这样肯定存放期也不一样。

如何挑选到安全的草莓？

尽量去正规市场买

如果是一家人，尤其是带孩子亲自采摘，我的建议是尽量找一个环境好一点的园子，享受跟孩子一起的摘草莓之乐。

如果是买着吃，建议大家还是尽量去正规的超市、市场购买，少去小摊贩处，大超市里的草莓通常有比较好的运输、储存等条件，草莓的质量也更有保障。在挑选草莓的时候，尽量挑选保存比较好的草莓，如果草莓已经有磕碰、破损，甚至开始腐烂了，最好就不要买了。

文/阮光锋（食品与营养信息交流中心科学技术部主任）