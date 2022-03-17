消费者满意度持续稳步上升

本报北京电 （记者齐志明）中国消费者协会近日发布《2021年100个城市消费者满意度测评报告》。测评结果显示，2021年全国100个城市消费者满意度综合得分为80.59分，总体处于良好水平，并连续呈现稳步上升态势。

中消协自2017年以来持续开展消费者满意度测评工作。2021年度消费者满意度测评指标体系由3个一级指标、16个二级指标和25个三级指标组成，100个测评城市主要包括直辖市、省会（首府）城市、计划单列市和部分社会消费品零售总额较高的城市。

测评结果显示，2021年度100个城市消费者满意度综合得分为80.59分，较2020年提高1.27分，且首次突破80分。3个一级指标中，“消费供给”得分最高，为81.93分；“消费环境”得分相对次之，为80.52分；“消费维权”指标得分为80.05分，尽管结果排名相对最低，但较前几年测评提升幅度最大。测评结果表明，2021年度城市消费者满意度总体良好，消费者满意度测评结果连续4年稳步提升。

从地区对比和城市综合表现来看，消费者满意度仍然存在较大的地区间差异，除个别城市外，东部和南部城市、经济发展水平高的城市得分明显要高于中西部及经济发展一般的城市；各城市满意度综合得分排名总体稳定，多数城市得分有所增长，苏州、杭州、青岛、南京、无锡、烟台、常州、上海、北京、厦门等城市消费者满意度综合得分排名靠前，37个城市得分高于全国综合得分。

中消协相关负责人表示，综合梳理中消协连续5年城市消费者满意度测评结果，消费者满意度综合得分稳中有升，总体处于良好水平。这表明在各地政府、有关部门、社会各方的重视和共同努力下，各地消费环境建设取得长足进步，消费者感知反馈良好；特别是在新冠肺炎疫情防控常态化背景下，各地高度关注民生诉求，强化“六稳”“六保”工作要求，多措并举保民生、因地制宜促消费，消费维权工作成效显著，对于提升整体满意度起到关键作用。

中消协相关负责人表示，此次测评也反映出消费者的新诉求和隐忧。为此，中消协提出5点意见建议：一是持续优化消费供给，深入激发消费潜力，充分激发供给侧活力、着力提升供给创新性；二是全面改善消费环境，大力提升消费信心，构建更加真实可信的消费环境，切实保障消费安全，提高消费者消费能力与消费信心等；三是加速完善维权体系，切实强化权益保护，让广大消费者从日常生活中培养起对社会维权体系的信心、有效应对新业态新模式给维权体系带来的冲击、不断加大维权工作力度，提升工作效率；四是着力强化消费监管，注重发挥技术优势助力智慧监管、信用监管；五是注重加强区域互通，充分畅通市场循环，建立一体化政策体系。