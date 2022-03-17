专业医疗保障 体现责任担当

3月11日，中国代表团运动员朱大庆在北京冬残奥会残奥高山滑雪女子大回转视障组比赛中摘得银牌，这是她在本届冬残奥会收获的第四枚奖牌。她在3月3日的赛前训练中摔倒受伤，在北京大学第三医院（以下简称北医三院）医疗保障团队精心治疗下，得以很快重返赛场、取得佳绩。

北京冬奥会上，相似一幕发生在单板滑雪U型场地技巧资格赛中。赛前遭遇骨折的中国队00后小将高宏博经过治疗，站上期盼已久的冬奥会赛场，梦想成真的快乐让他露出灿烂笑容。“根据伤情做好保护，让他体验到冬奥氛围，对年轻运动员的成长意义重大，赛后我们也第一时间对他进行了后续治疗。”北京冬奥会中国体育代表团医疗专家、北医三院运动医学科主任王健全说。

依托运动医学科、骨科等特色学科，北医三院是中国奥委会和国家体育总局唯一指定的运动员伤病防治中心。从北京冬奥会到北京冬残奥会，北医三院医疗保障团队用专业素养体现了责任担当。徐梦桃、隋文静等运动员，正是经过精心治疗，走出了伤病低谷，创造了赛场佳绩。

“运动员的拼搏精神也在时刻鼓舞着我们。”王健全说，随着中国运动员竞技水平提高，在国际赛场取得好成绩，我国运动医学水平也达到世界一流水平。

“下队”是北医三院运动医学科长期坚持的传统。王健全说：“只有到运动员身边，了解项目特点，才能提出更合理的运动方案。”从训练日常介入，与教练员和队医密切合作，北医三院不但服务于运动员受伤后的治疗和康复，更将保障前移，防止运动员出现运动损伤。正是科学的医疗保障体系，减少了运动员训练比赛的后顾之忧。

“夏奥项目运动员旧伤复发的情况比较常见，冬奥项目运动员的突发伤概率较高。”王健全说，团队不断研究冰雪运动特点，“在‘带动3亿人参与冰雪运动’的热潮中，我们还要为大家享受冰雪运动快乐提供保护。”

在王健全看来，运动是良方，参与冰雪运动对国民体质提升有重要意义。“参与冰雪运动受伤其实是可防可控的。我们也会做好运动知识和防伤防病的科普工作，帮助运动人群做好防护并提供专业治疗，从而让更多人放心地参与冰雪运动。”

《 人民日报 》（ 2022年03月17日 15 版）