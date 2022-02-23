助力疫情防控 连花清瘟等防疫物资抵达香港

为做好支援香港特区疫情防控工作，由工业和信息化部牵头，以岭药业紧急生产调配，通过广东省钟南山医学基金会、中国人口福利基金会等机构捐赠价值1365万元（约合1680万港元）的防疫物资支持香港，其中包括20万盒连花清瘟胶囊和连花清咳片、连花呼吸健康包、连花清瘟抗菌抗病毒口罩。

捐赠仪式现场。（受访者供图）

香港泉昌有限公司董事长黄光辉表示，作为以岭药业在香港的代理商，希望能与香港各界携起手来，风雨同舟、共克时艰。“相信在中央政府的支持下，我们上下一心，众志成城，香港一定能够快速赢得抗击疫情的胜利，早日恢复正常的生活秩序。”

据了解，在抗击新冠疫情中，以连花清瘟为代表的中医药“三药三方”发挥了重要作用。目前，连花清瘟已在俄罗斯、加拿大、巴西、印度尼西亚、科威特、柬埔寨等近30个国家和地区获批上市，并进入了多国的抗疫药品白名单和轻症患者居家治疗方案。