中新网2月23日电 据北京卫健委微信公众号消息，2月22日0时至24时，北京新增10例本土确诊病例(确诊病例1至4昨日均已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增8例境外输入确诊病例， 无新增疑似病例和无症状感染者。治愈出院3例。

本土确诊病例

确诊病例1：现住海淀区北太平庄街道志强北园小区，工作地点为朝阳区朝外大街乙12号3号楼。2月17日至20日前往外省出差参加某公司培训班，2月20日返京，2月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住西城区百万庄北里西巷小区。2月17日自北京抵达外省，2月19日至20日在外省期间随其母亲参加某公司培训班，2月20日返京，2月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：现住丰台区东高地街道桃源里小区。2月18日至20日前往外省出差参加某公司培训班，2月21日返京，2月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例4：现住丰台区卢沟桥街道假日风景小区。2月17日至20日前往外省出差参加某公司培训班，2月21日返京，2月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例5：现住经开区荣华街道鹿鸣苑小区。2月18日至20日前往外省出差参加某公司培训班，2月21日返京，2月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例6：现住经开区荣华街道鹿鸣苑小区。2月18日至20日前往外省出差参加某公司培训班，2月21日返京，2月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例7：现住朝阳区来广营乡润泽悦溪小区。2月17日至20日前往外省出差参加某公司培训班，2月21日返京，2月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例8：现住通州区武夷花园月季园小区。2月18日至20日前往外省出差参加某公司培训班，2月20日返京，2月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例9：现住通州区土桥方恒东景小区。2月18日作为外省确诊病例的密切接触者进行集中隔离，2月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例10：现住顺义区李遂镇易郡山庄小区。2月17日至20日前往外省出差参加某公司培训班，2月21日返京，2月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国香港籍，2月18日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月21日报告核酸检测结果为阳性，2月22日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：中国籍，2月20日从希腊到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，2月21日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，2月22日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：中国籍，2月20日从希腊到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，2月21日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，2月22日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例4：中国籍，2月20日从希腊到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，2月21日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，2月22日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例5：中国籍，2月20日从希腊到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，2月21日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，2月22日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例6：中国香港籍，2月18日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月21日报告核酸检测结果为阳性，2月22日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例7：俄罗斯籍，2月18日从俄罗斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月21日报告核酸检测结果为阳性，2月22日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例8：俄罗斯籍，2月18日从俄罗斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月21日报告核酸检测结果为阳性，2月22日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。