海淀两处冬奥场馆将成公众体育健身“大本营”

北京冬奥会已经落下帷幕。承担花样滑冰和短道速滑两个比赛项目的首都体育馆场馆群、举办冰球比赛的五棵松体育中心，赛后将如何利用，成为公众关注的话题。北京青年报记者昨日从海淀区获悉，今后，五棵松场馆将成立青少年运动俱乐部，开展教学培训；首都体育馆场馆群将开展专业冰上训练、群众体育健身、体育活动演出等活动。

据五棵松体育中心场馆运行团队主任陈双介绍，2月3日至17日期间，五棵松体育中心共举办29场冰球比赛和145场官方训练。为做好冬奥保障工作，五棵松体育中心赛前对场馆基础设施进行了为期8个月的改造，其中比赛场地由原来的30米×60米改为30米×60米和26米×60米两种可转换冰场。场地照明全部更换为LED灯具，各项指标均达到超高清转播水平。中央斗屏则达到高清标准，而且具备现场同步直播、精彩瞬间捕捉、奇特镜头回放、赛况信息播报等多项功能，极大提升了观众的观赛体验。为实现绿色办奥，竞赛馆的制冷剂由原来的R22更换为R449A，训练馆则采用二氧化碳跨临界直冷制冰系统，不仅环保，冰面质量更优。

冬奥会结束后，五棵松场馆在承接奥运级别的国际大型赛事外，还将成立青少年运动俱乐部，实现以冰球、花样滑冰、健身、体能、舞蹈培训为主，延伸包括瑜伽、运动康复、语言培训等项目的教学培训。

同时，五棵松场馆将与周边的学校、社区、政府机构开展合作，因地制宜推进上冰雪的宣传普及。“从大众普及、专业培训、海外输出，最后实现精英计划，形成全产品线服务，让更多的青少年感受冰雪的魅力，体验冰雪的乐趣。”陈双表示，场馆会积极开展各类冰雪赛事，充分利用场地优势，不定期组织大众赛事，满足大众多层次、多样化参与冰上运动的需求，延续民众对冰上运动的热情，提高场地使用效率，将冰雪产业链上下游充分融合，让冰雪产业在冬奥会后继续可持续发展。

首都体育馆场馆群运行团队属地关系副主任张燕辉介绍，北京冬奥会期间，首体举办了花样滑冰和短道速滑两个比赛项目。“花样滑冰和短道速滑是两项相对独立赛事，首体场馆群运行团队根据两个项目竞赛和训练日程安排，制定工作方案，细化转换内容，各相关领域密切协作配合，提升转换效率，科学开展防护垫、临时设施、摄影点位、转播机位、计时记分等转换工作，保证花样滑冰和短道速滑竞赛和官方训练顺利进行。”

如今，首都体育馆场馆群已具备夏季、冬季运动比赛场地转换的“两栖”能力。冰场可进行花样滑冰、冰球、短道速滑、冰壶在内的30米×60米冰场可举办的所有赛事。通过预留排球插穴转换件，保证排球、篮球等非冰上项目均可使用。

张燕辉表示，赛后，首都体育馆将成为集专业冰上训练、群众体育健身、体育活动演出为一体的综合体、大本营，可承接短道速滑、花样滑冰、冰球、冰壶以及排球、篮球、乒乓球等项目高水平赛事。