雪后天气寒冷 北京疾控：注意预防呼吸道和心脑血管疾病

2月13日，北京迎来了虎年第一场降雪。本周，气温持续走低。

北京市疾控中心官方微信14日发布提示，雪后天气寒冷，当气温骤降时，人体若无法适应剧烈的冷暖变化，抵抗力会下降，呼吸道传染病发生风险加大。气温骤降也会导致血管收缩，血流速度减缓，增加脑梗塞、心梗和心脏病恶化等风险。

另外，在降雪降温天气外出时，需要做好相应的防护措施：道路湿滑，极易出现积雪及道路结冰现象，外出尽量乘坐公共交通工具，少骑自行车或电动车，注意远离、避让车辆，注意安全。

北京市疾控中心建议，市民朋友要做好防寒防疫措施：

注意预防呼吸道传染病

冬季是流感等呼吸道传染病高发季节，气温降低有利于新冠、流感等病毒的存活和传播，存在传染病叠加风险。

小伙伴们要增强防护意识，不去人群密集，空气不流通的场所，注意保持室内空气流通，减少聚餐聚会。坚持科学佩戴口罩，勤洗手，常通风，少聚集，与他人保持安全社交距离等个人防护措施。

做好保暖工作

降雪导致气温有所下降，户外体感阴冷，小伙伴们需关注天气预报注意防寒保暖；

注意取暖安全，采用煤炉取暖的家庭要提防煤气中毒。

关爱重点人群

老年人、孕产妇、婴幼儿的抵抗力普遍比较弱，尽量不接触传染病患者，在大风降温的天气要减少外出；

如需外出，要选择中午温度较高的时候到室外活动；

应多穿衣物，特别注意头颈部、腹部与足部保暖；

应加强体育锻炼，均衡饮食，提高身体抵抗力。

呵护心脑血管

天气骤然寒冷，易导致血压升高，血液粘度增高，心脑负荷加重，从而容易诱发脑卒中等心脑血管疾病。

低温天气时，心血管疾病患者最好不要去晨练，温度相对升高时再外出；

尽量保持心态平和，保持规律的生活习惯；

应坚持遵医嘱服药，控制好血压、血糖及血脂水平，如有不适应及时就医。

做好健康监测

当出现发热、咳嗽等症状，要戴好口罩及时就医，不要带病上学、上班。

有高血压、心脑血管疾病等慢性病患者要注意按时服药，关注自身健康状况，如果病情加重要及时就医。（记者孙红丽）