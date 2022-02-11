揭秘冬奥会“雪上F1”医疗保障

北京冬奥会大幕拉开，各项赛事在3大赛区相继展开。雪车、雪橇和钢架雪车3个项目的比赛在延庆赛区国家雪车雪橇中心如期举行。

雪车、雪橇及钢架雪车3项运动，都被称为勇者的运动。因其速度“飞快”，运动员一旦冲出赛道或撞击围栏，重者有生命危险，轻者出现骨科的损伤。医疗救治是冬奥会赛事保障工作的重要一环，北京大学人民医院创伤救治中心副主任朱凤雪带领的北京大学人民医院团队，是此次北京冬奥会雪车、雪橇和钢架雪车项目的医疗保障团队。

“雪车雪橇是冬奥会中比赛速度最快的项目，被誉为冬奥会‘雪上F1’。‘快’就代表着风险。”国家雪车雪橇中心医疗官朱凤雪表示，尤其是钢架雪车和雪橇比赛，运动员的身体是裸露在外的，一旦发生翻车、翻橇事故，就会发生致命的创伤。“雪车雪橇运动在我国开展时间比较短，对于医疗保障与紧急救援，没有可以借鉴的流程与经验。”

国家雪车雪橇中心赛道“雪游龙”是世界第17条、亚洲第3条、中国第1条雪车雪橇赛道，赛道全长1975米，垂直落差121米，由16个角度、倾斜度各异的弯道组成，包括非常少见的360度回旋弯。高难度赛道给医疗保障工作带来很大困难。医疗保障队员们与雪车、雪橇、钢架雪车国家队队医及领队交流讨论，确定包括运动员受伤特点、容易发生事故的点位等细节内容；根据监控点位不断梳理赛道救援流程，就沟通调度、赛道救援、伤员转运等细节不断磨合优化；制定场地医疗保障方案，完善赛道救援地图；参与设计集装箱式运动员医疗站……

“整个赛道非常狭窄，仅有1.5米宽。”朱凤雪说，医疗保障队员要穿着防护服在狭长的弯道中迅速赶到受伤运动员的地点。赛道从上至下都是斜坡，又是冰面，医疗保障队员需要套上冰爪，站在坡地的冰面上，用担架把运动员抬出赛道，这对医疗保障队员的体力是非常大的考验。

为保证高质量完成冬奥会的医疗保障任务，朱凤雪和医疗保障队员们在平地上、坡道上、冰面上一遍一遍反复进行演练，将所有流程与要点牢记在心，以“万无一失”的标准要求自己。

北京冬奥会上，医疗保障团队是运动员安全的守护者。运动员与时间赛跑，力争赛出好成绩；医疗保障团队在救援“赛道”上时刻待命，全力护佑运动员的健康。朱凤雪表示，保障冬奥会顺利进行是医护人员的动力，医治好每一位受伤的运动员是医疗保障团队存在的意义。