“防疫版”冰墩墩是社区防控的有益尝试

2022年北京冬季奥运会开幕以来，奥运会吉祥物“冰墩墩”成为“新晋顶流”。近日，受疫情影响的深圳上新了“防疫版”冰墩墩，龙岗区某社区制作冰墩墩核酸检测贴纸受到居民欢迎，还有医护人员在防护服上绘制正在滑雪、玩耍的冰墩墩。（2月10日《北京青年报》）

北京冬奥会比赛热火朝天，憨态可掬的“冰墩墩”深受人们的喜爱。在“一墩难求”的情况下，全国各地市民纷纷用自己的方式创作不同版本的冰墩墩，橘皮墩墩、针织墩墩、汤圆墩墩、冰雕墩墩。相比这些自制冰墩墩的自娱自乐，深圳“防疫版”冰墩墩还能起到助力社区防疫的效果，传递正能量。

天蓝色的背景图纸，上方有一只憨态可掬的冰墩墩举着红色旗帜为冬奥和防疫加油，下方标识已完成本轮核酸检测，深圳龙岗区一社区设计的冰墩墩核酸贴纸受到热捧。不仅社区居民尤其是年轻人和小朋友十分欢迎，深圳其他地方的市民也想要前往进行核酸检测，纷纷呼吁“全市安排”。可爱的冰墩墩无形中给人带来一种亲近感，让核酸检测不再是一件枯燥乏味的事情，同时，将防疫与冬奥联系起来，能够引发公众的心理共鸣，提高公众积极参与核酸检测的热情。

受到冰墩墩核酸检测贴纸启发，有医护人员尝试在防护服上绘制冰墩墩图案，用奥运精神为自己和同事鼓劲助威，也让人倍感欣慰。时下，冬奥激战正酣，赛事精彩纷呈，防疫一线的医护人员因为工作原因无法观看冬奥会比赛。他们不仅没有怨言，反而用自己的方式为奥运和防疫加油。正如一位医护人员所言，冬奥会运动员身上不怕苦不怕累的精神，也符合医护工作者的精神。冰墩墩象征着冬奥会运动员强壮的身体、坚忍的意志和鼓舞人心的奥林匹克精神，可以激励运动健儿和医护人员在不同的“赛场”上奋力拼搏，超越自我，战胜病魔。

值得一提的是，“防疫版”冰墩墩作为一种有益尝试，并不会带来侵权问题。冰墩墩和雪容融作为北京冬奥吉祥物，属于奥林匹克标志。《奥林匹克标志保护条例》明确规定，奥林匹克标志权利人依照本条例对奥林匹克标志享有专有权。未经奥林匹克标志权利人许可，为商业目的擅自使用奥林匹克标志，或者使用足以引人误认的近似标志，即侵犯奥林匹克标志专有权。无论是免费向完成核酸检测的居民发放贴纸，还是在防护服上绘制图案，“防疫版”冰墩墩都不属于“为商业目的”，也未对冰墩墩标志带来不良影响，因此并不会衍生违法行为。

近期，北京、天津、黑龙江、广西、广东等多个省（区、市）出现新冠肺炎本土确诊病例，我国内地仍时有出现局部散发聚集性疫情。疫情防控新常态不等于按部就班、因循守旧，从提高热忱、鼓舞斗志的角度出发，需要“防疫版”冰墩墩这样的创新举措。希望“防疫版”冰墩墩的走红能够启发各地各部门的大智慧，给疫情防控融入更多新鲜元素，有力克服疲劳厌战情绪，坚决打赢疫情防控持久战。