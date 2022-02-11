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春节期间消费市场总体运行平稳

2022年02月11日08:38 来源：人民网－人民日报

　　本报北京2月10日电  （记者王珂）记者从10日举行的商务部例行新闻发布会上获悉：今年春节期间，我国消费市场总体运行平稳，稳中提质。

　　品质商品销售旺盛。春节假期恰逢北京冬奥会，传统年节商品、国潮文创、冬奥纪念品等销售持续增长。智能商品、鲜花绿植、有机食品等健康类、品质化升级商品成为年货首选。春节期间，商务部重点监测出行相关的石油制品、汽车等销售同比分别增长18.2%和11.3%，云南昆明斗南花卉市场交易额同比增长超130%，海南10家离岛免税店总销售额同比增长超1.5倍。

　　冰雪消费迅速升温。北京冬奥会激发冰雪消费热潮，各地冰场、雪场、冰雪主题乐园客流量大幅增长，室内冰球、滑冰、滑雪等运动蓬勃发展，攀冰岩、雪中漂流等小众活动逐渐兴起。一些电商平台数据显示，春节期间滑雪装备销售额同比增长超180%，冰上运动品类销售额同比增长超300%，冰雪景区交易额同比增长80%以上。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月11日 01 版）

(责编：乔业琼、杨迪)


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