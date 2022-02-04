北京市卫健委：疫情防控形势向好仍需“绷紧弦”

本报讯（记者 蒋若静）北京市卫健委昨日上午发布消息，2月2日0时至24时，本市新增2例新冠肺炎本土确诊病例，涉及丰台区和大兴区；新增2例境外输入确诊病例和56例无症状感染者，无新增疑似病例。

其中，本土确诊病例1现住丰台区玉泉营街道万柳西园小区，工作地点为西南郊冷库。2月1日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，2月2日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。确诊病例2现住大兴区西红门镇红星集体农庄，工作地点同现住址。2月1日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，2月2日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

境外输入确诊病例情况为，确诊病例1：俄罗斯籍，1月26日到达北京首都机场，经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月2日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：日本籍，2月1日从日本到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月2日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

市卫健委表示，目前有关部门已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。市卫健委提醒广大市民，虽然当前疫情防控形势趋稳向好，但仍不能掉以轻心，不能有丝毫放松。春节假期，人员流动频繁，要继续绷紧疫情防控弦。提醒广大市民朋友，要坚持做好个人防护，减少不必要的聚餐聚会。外出游玩避开人群密集的热门景点，实行预约、错峰出行，尽量选择郊外旅游方式。公共场所要遵守验码、测温、登记、规范佩戴口罩，保持安全社交距离等防疫规定。正在接受隔离、管控的人员请严格执行隔离管控措施，隔离期间出现任何身体不适要及时报告工作人员，切实履行防控责任。