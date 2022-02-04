天津公布第400-411例阳性感染者详情+轨迹

中新网天津2月3日电 (记者 张道正)记者3日深夜从天津市疫情防控指挥部获悉，第400-411例阳性感染者基本信息公布。目前，这12例阳性感染者已转运至市定点医院做进一步诊断治疗。流行病学调查、涉疫人员排查管控、环境样本采集等工作正在紧张进行中。现将有关调查情况报告如下：

阳性感染者400，男，25岁，天津市河北区宁园街人，系隔离点筛查发现，1月31日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月27日和28日：舒园里未外出

1月29日：

10:24-10:55乘地铁6号线(北宁公园站-一中心医院站)

12:30-13:00有鱼有肉妈妈菜(晋宁道店)

18:50-19:20乘坐6号线(一中心医院站-北宁公园站)

1月30日：被转运至集中隔离点

阳性感染者401，女，65岁，天津市河北区宁园街人，系隔离点筛查发现，1月31日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月27日：北辰区柳滩东里未外出

1月28日至29日：河北区舒园里

1月30日：被转运至集中隔离点

阳性感染者402，男，34岁，天津市滨海新区新北街人，系隔离点筛查发现，1月31日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月27日：

8:15-18:30滨海新区第十一大街60号

19:06-19:10滨海新区迎春里底商发达批发部

1月28日至29日：

8:15-18:30滨海新区第十一大街60号

1月30日：被转运至集中隔离点

阳性感染者403，女，40岁，天津市滨海新区中新生态城人，系隔离点筛查发现，1月31日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月27日至29日：

7:30-19:00滨海新区第十一大街60号

1月30日：被转运至集中隔离点

阳性感染者404，男，2岁，天津市滨海新区大沽街人，系隔离点筛查发现，1月31日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月27日：

10:25-10:35福居园

11:00-11:45景逸名邸

12:00-13:00二姑包子(滨海新区海晶北园底商)

1月28日至29日：滨海新区安阳里未外出

1月30日：被转运至集中隔离点

阳性感染者405，女，39岁，天津市河北区光复道街人，系重点人群定期筛查发现。1月31日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月27日至31日：河北区定点酒店集中管理

2月1日：被转运至定点医院

阳性感染者406，男，41岁，天津市河北区光复道街人，系隔离点筛查发现，2月1日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月27日至31日：河北区定点酒店集中管理

2月1日：被转运至定点医院

阳性感染者407，男，36岁，天津市河东区春华街人，系发热门诊主动就医筛查发现，2月1日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月25日：

9:30-9:55庆中拉面馆新开路店(河东区华捷道)

9:59-10:04祥禾饽饽铺(河东区美福园内底商)

10:15-11:10河东区春华街社区卫生服务中心

11:18罗森便利店(东景大厦店)

14:30-17:00中山东里

17:20-17:30小红星路市场

1月26日：

9:30-9:50天津市中心妇产科医院

10:00-10:07招商银行24小时自助银行(万德庄支行)

10:25-10:367-11便利店(海光寺环球置地广场店)、小鹿零食家(万德庄店)

10:38-10:53麦当劳(南京路四店)

11:30-12:14天津市中心妇产科医院

12:16-12:46刘记麻辣拌麻辣烫(南开三纬路)

13:09-13:40家乐福(海光寺店)

13:55-14:10天津市中心妇产科医院

14:28-15:28河东区春华街社区卫生服务中心

1月27日：

7:40-19:00滨海高新区天津药物研究院

1月28日：

9:16-9:33河东区春华街社区卫生服务中心

9:39-10:10沃尔玛超市(新开路店)

10:34-11:00人人乐超市(未来广场购物中心)

1月29日至31日：月光园未外出

2月1日：9:00-14:00第四中心医院发热门诊

当日被转运至定点医院

阳性感染者408，女，59岁，天津市河东区春华街人，系发热门诊主动就医筛查发现，2月1日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月28日：

9:02-10:10沃尔玛超市(新开路店)

10:34-11:00人人乐超市(未来广场购物中心)

1月29日：

9:00-10:00河东区春华街社区卫生服务中心

17:00-18:00河东区爱营里

1月30日：

9:00-9:55河东区春华街社区卫生服务中心

10:00罗森便利店(东景大厦店)

17:00-18:00河东区爱营里

18:36-19:06馨品水果销售水果批发(华昌道总店)

1月31日：

9:00-10:00河东区春华街社区卫生服务中心

10:13-10:23河东区丰盈花园公寓

10:39-10:42东丽区保利玫瑰湾小区

11:01-11:31馨品水果销售水果批发(华昌道总店)

2月1日：

9:00-14:00第四中心医院发热门诊

当日被转运至定点医院

阳性感染者409，女，58岁，天津市滨海新区大沽街人，系隔离点筛查发现，2月1日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月28日：

7:30-8:00乘947路公交车(泰达会馆站-天海公寓站)

18:00-18:30乘947路公交车(天海公寓站-泰达会馆站)

1月29日：

7:30-8:00乘947路公交车(泰达会馆站-天海公寓站)

18:00-18:30乘947路公交车(天海公寓站-泰达会馆站)

19:30月月理发店(安阳里海源洗浴北侧)

1月30日：被转运至集中隔离点

阳性感染者410，女，61岁，天津市河北区宁园街人，系隔离点筛查发现，2月1日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月28日至31日：舒园里未外出

2月1日：被转运至集中隔离点

阳性感染者411，女，58岁，天津市河北区建昌道街人，系隔离点筛查发现，2月1日采集咽拭子，经检测中心检测，结果呈阳性。

活动轨迹公布如下：

1月28日：

14：49-15:00河北区富瀛洲花园

15:15-15:25北辰区柳滩东里

15:40-20:00河北区舒园里

20:30-20:35富瀛洲花园小区驿站

1月29日至30日：富瀛洲花园未外出

1月31日：被转运至集中隔离点

目前，相关工作仍在紧张进行中。疾控部门提醒，与发布病例轨迹有交集人员，请立即主动向社区、单位或疾控部门报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。

以上公布的是阳性感染者轨迹中的主要风险地区，供市民参考。