重庆潼南：“出生一件事”联办 7个事项一站搞定

近日，重庆市潼南区在妇幼保健院推出了“出生一件事”联办服务，符合条件的爸爸妈妈办理出生证明、医保、社保邓这些证件，再也不用跑多个部门了，在医院窗口一次即可搞定。

据悉，“出生一件事”联办服务是由重庆市潼南区政务服务管理办公室、公安、人社、医保、卫生等多个部门联合推出的便民举措，有效解决新生儿相关证明办理多环节、多处跑、多次跑等问题，将涉及多个单位的《出生医学证明》办理、境内婚生子女出生登记、城乡居民基本医疗保险参保登记、城乡居民基本医疗保险缴费、生育医疗费用报销、《社会保障卡》申领、生育津贴待遇核准支付咨询服务（适用于女职工）7 个事项高度整合，跨部门联办，让群众办齐所有证件“最多跑一次”。

“出生一件事”联办服务对所含7个事项的申请表单进行归并、去重、再造，形成1张“综合表单”，符合条件的申请人在潼南区妇幼保健院新生儿“出生一件事”联办服务窗口，通过“一张表”“一张网”“一份材料”，最多5个工作日办结。业务办理完成后将通过短信通知申请人，所办证明可到妇幼保健院现场领取，也可为群众邮寄到家。

自2021年12月实施以来，窗口已累计受理群众咨询230余次，受理联办业务71件次，办结42件次。接下来，潼南区妇幼保健院将从便民的角度出发，进一步加大宣传力度，优化服务流程，改善服务环境，为广大群众带来更好的服务体验。