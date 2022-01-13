年终奖分成三份 这样花更科学

又到了该拿年终奖的时候了，辛苦工作一年才换来的奖励必须好好打理。理财专家建议，拿到年终奖首先要根据自己的实际需要做好规划，按照资金的不同要求进行合理配置。

一个简单的办法就是把年终奖分成三份。第一份用于马上来临的春节消费。给父母亲戚的红包、礼物；买年货、置办新衣；跟朋友聚会……这些都是近期一定会用到的开销；第二份用于新一年工作、生活里的大笔开支，比如报名考证班、出去旅游、商业保险等；第三份是扣除前面两份剩下的闲钱，可以用来进行较长期限投资理财的本金。不论是银行理财、还是各种基金，或者直接投资股市，都可以结合自己的风险承受能力理性配置。但是，只有把前两份钱安排好，这第三份钱才可以投得踏实安心。

第一份钱

放进活期理财

用于春节期间花销的第一份钱，并非只能躺在工资卡的活期账户，还可以选择活期理财，既能赚点儿小钱，也不影响花钱。

很多人都习惯把零钱放在支付宝的余额宝和微信的零钱通。二者均对接多家基金公司的货币基金，客户买入后，就是购买了对应的货币基金。这两款产品门槛都较低，余额宝1元起投，零钱通1分钱就能买。交易日15:00之前申请赎回，1万元以下的资金当天就能到账，7日年化收益率大概在2%-2.5%左右。

跟其他渠道销售的货币基金不同，余额宝和零钱通除了可以享受基金投资收益，还可以用来消费。

除了支付宝和理财通，银行系也有活期理财产品。打开各家银行的App，都会在理财产品项目下发现“活期+”、“现金”等字样。相比货币基金，银行系零钱理财产品普遍收益率更高，使用更灵活，快赎额度更大，有的甚至在假期也能随时用于消费或转账。

北京青年报记者查询多家银行在售的零钱理财产品发现，目前不少产品的7日年化收益率接近甚至超过3%，明显高于余额宝等货币基金的收益水平。

比如，招行“朝朝宝”产品，最新平均7日年化收益率2.73%，1分钱起购，转账、取现、买理财、消费、还信用卡都可直接使用，每日实时快赎额度高达5万元。招行介绍该产品“像活期一样用”。

平安银行天天成长C产品，1万元起购，最新7日年化收益率为2.9335%，交易日15:30前买入，就可享当天收益，无需主动赎回就可转账、消费或ATM取款，交易时间赎回无限额，非交易时间实时赎回额度每日最高30万元。持仓超过1万元之后，追加购买仅需1元。

第二份钱

选择稳健理财产品

第二份钱是新一年会发生的较大开支，可以根据使用时间，选择3个月、6个月、9个月或12个月的银行理财产品。因为本金不容闪失，所以一定要选择风险较低的稳健产品。

北京青年报记者查阅多家银行的产品信息发现，目前9个月—12个月的稳健性银行理财产品，年化收益率普遍在3.8%-4.5%之间，部分优秀的产品能超过4.8%；3个月、6个月期限的产品年化收益率也能达到3.5%以上。这些产品主要投向债券、非标债权、存款等固定收益类资产，风险较低。

除了银行理财产品，债券型基金也是稳健理财的渠道，也是投向固定收益类金融工具。

第三份钱

考虑较长期限、风险较高投资

剩下的第三份钱，是一年内都可能用不到的闲置资金，最适合理财，可以尝试一下较高风险的金融工具，博取较高收益。

国际上有一个通行的投资100原则，指的是100减去年龄，就是投资于股票型偏股型等高风险资产的比例。比如一个30岁的人，可以将70%的资产投资于高风险基金，而一个70岁的人，这个比例就要降到30%了。当然这个原则没有考虑个体的差异性，如果风险承受能力较差，可以自行在这个比例上降低。假设现在你30岁，风险承受能力较强，那么70%可投资股票或偏股型基金产品，剩余30%可选择债基、货基或银行理财产品。

如果投资股市，可以选择在春节前动手。历年A股有“春节效应”的说法，指的是A股市场在春节期间的表现通常优于平日。万得曾对2010-2019年期间A股市场的春节效应进行实证研究，涵盖了万得全A、上证综指、深成指、上证50、创业板等十大指数。统计发现不管是春节前10天还是后10天，十大指数的平均涨幅均为正。区别在于节后风格分化加剧，小盘指数中证1000、中证500等的表现更优。（程婕）