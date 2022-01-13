家政服务员春节留京有红包

每逢佳节都是家政服务需求增加的时段。北京青年报记者昨天从市商务局获悉，1月25日至2月15日（腊月二十三至正月十五）期间，本市将开展春节家政服务市场保供行动（简称春保行动），以保障春节期间北京家政服务市场的供应稳定。市商务局将根据企业留京提供服务的家政服务员数量对企业给予奖励，最高可奖励50万元。

近日，市商务局发布了公开征集2022年春保行动参与企业及组织单位的公告，参与春保行动的家政企业需在2022年1月25日至2月15日期间，根据自身实际情况，采取举办宣传动员会、组织慰问活动、宣传先进典型、发放慰问品、发放现金红包、电话充值、公交卡充值等多种形式，确保家政服务人员留京保供。

市商务局将依据审核结果，按照企业留京提供服务的家政服务员数量给予奖励。其中，参与人数在2001人以上的奖励金额不超过50万元；参与人数1601人至2000人的奖励金额不超过45万元；参与人数1301人至1600人的奖励金额不超过35万；参与人数1001人至1300人的奖励金额不超过25万元；参与人数701人至1000人的奖励金额不超过15万元；参与人数401人至700人的奖励金额不超过8万元；参与人数201人至400人的奖励金额不超过5万元；参与人数51人至200人的奖励金额不超过3万元。

如何认定春保行动中服务人员的工作标准？根据公告，住家型家政服务员由确定参与本次春保行动的企业派单上岗，并于2022年1月25日至2月15日期间服务天数不少于7天。计时型家政服务员由确定参与本次春保行动的企业于2022年1月25日至2月15日期间派出，并完成不少于7单服务，单个订单服务时长不低于3小时。

此外，通过公开征集方式确定本次春保行动的组织单位，按第三方审核机构最终审定的家政服务企业奖励资金额的5%给予奖励，总金额不超过20万元。

另据了解,各大快递企业也纷纷宣布春节不打烊。昨天,中通快递介绍,2022年1月30日（腊月二十八）至2022年2月4日（正月初四）提供“春节无休服务”，其他日期提供常态快递服务。在此期间，中通各地转运中心、干线运输车辆和服务网点均将持续运转，以保障寄递网络常态化,同时加强消杀工作，筑牢抗疫防线。中通为留守工作的一线员工和快递小哥，提供完善的激励政策和福利保障，以保证快递小哥快乐过年，将关心、关爱小哥的保障措施落到实处。有些网点也自发为快递小哥准备了值班红包、年夜饭等，让小哥可以快乐过年、快乐工作。

今年春节，京东物流迎来送货第10个年头,依然会有京东小哥坚守岗位,保障春节寄递服务。京东物流也将投入相应补贴,并开展文化活动,保障过年坚守一线的员工踏实过年。

据悉,菜鸟驿站将继续保障天猫淘宝包裹送货上门。在1月30日至2月5日期间，将有超过10万人值守在菜鸟驿站，保证服务质量。（李佳）