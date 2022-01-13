一天一次全员核酸检测，千万人口城市郑州是如何做到的？

6小时采样1200余万人，24小时完成超千万人次核酸检测……自1月3日疫情反弹以来，郑州与时间赛跑，快速完成多轮核酸检测工作。

1月4日凌晨，郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部发布2022年第一个通告，郑州市在1月3日的例行核酸检测中发现2例新冠肺炎无症状感染者。随后，确诊病例不断增加，7例、33例、57例……截至1月11日，郑州此轮疫情累计确诊本土病例115例。

疫情再度反弹，过去半年内已经历两次疫情“大考”的郑州争分夺秒开展封控隔离、流调排查、集中救治等防控工作。河南省卫健委副主任张若石介绍，经基因测序分析比对，郑州疫情与许昌禹州市（县级市）疫情病毒基因序列同源性高，病毒基因测序为德尔塔株。但病毒来源尚不明确，防控形势严峻复杂。

“在传染扩散风险不明时，持续多轮核酸检测成为迅速发现潜在感染者、快速锁定风险区域的必选项。”郑州市委组织部部长吕挺琳说，在1200余万人口的城市开展多轮全员核酸检测，考验着一座城市的动员能力、采样能力、检测能力。

为此，郑州依托组织部门成立核酸检测指挥部，成立采样、转运、检测、质控、信息等9个专项组，55名负责去年8月、11月郑州疫情防控中核酸检测工作的专业人员到岗调度。

这是一场分秒必争、没有硝烟的“战斗”。郑州投入3.3万余名采样人员，设置6398个采样点位，投入2000余台车辆、4000余名转运人员点对点快速运送标本，近万名信息员负责信息上报。在外地检测人员和设备的支援下，郑州形成高达180万管的核酸日检测能力。10万余名社区工作人员、志愿者、公安民警坚守防疫一线，郑州的大街小巷，“天使白”“志愿红”“守护蓝”奔忙的身影随处可见。

疫情面前，没有旁观者，更没有局外人。1月4日，郑州突降大雪。身后的凳子上落上了厚厚的积雪，郑州大学附属郑州中心医院护士杨新远已不知站立了多久。杨新远说：“顾不上坐，只想让大家在风雪里少等一会，快点，再快点！”已当过多次防疫志愿者的张杰拿着小喇叭提醒居民间隔一米，有序排队，张杰说：“郑州有千万人口，时间紧，检测量大，多尽点力，抗疫离不开每个人。”

1月3日至11日，1200余万人口的郑州完成四轮全员核酸检测、六轮重点人群核酸检测工作。在防疫关键窗口期，1月7日至9日，郑州每24小时完成一轮超千万人次核酸检测，三天完成三轮全员核酸检测工作，核酸采样信息录入峰值达一小时263.3万人。

河南省疾控中心免疫规划所实验室主任郭永豪说，由于新冠病毒具有一定的潜伏期和隐匿性，部分感染者在核酸检测时不能被及时发现。因此，为了尽早发现感染人员，切断病毒传播链条，要及时开展多轮核酸检测。

目前，郑州市已累计完成核酸检测6200余万人次。郑州市人民政府副秘书长王保来11日在新闻发布会上介绍，在全员核酸筛查中，除封控区、管控区外，郑州社会面已连续3次阳性病例零报告。

1月12日，已连续进行六轮全员核酸检测的郑州主城区居民接到通知，除封控区、管控区等重点区域居民，以及出租车司机、网约车司机等重点人员外，非重点区域人员以及防控区居民可以暂停核酸检测。（李鹏、韩朝阳）