喝“0糖”饮料能减肥吗？北京疾控提醒：纯属欺骗大脑 “0糖”≠健康

人民网北京12月22日电 （记者孙红丽）糖给人带来幸福感，但是过量摄取会导致肥胖，甚至是疾病（如糖尿病等）。高甜度低热量的甜味剂既能减少蔗糖添加，同时又能保持食品甜味的特性，因此，众多品牌饮料外包装显著位置标有“0 糖 0 脂肪”、“0 蔗糖”、“无糖”等字样。

那么，“0糖”真的无糖吗？喝“0糖”饮料能减肥吗？吃了“0糖”食品能预防糖尿病吗？

据北京疾控中心官微消息，北京疾控中心对此进行辟谣并表示，不甜≠“0糖”，“0糖”≠健康。食品里糖符合国家标准，就可以称为“0糖”“无糖”食品。另外，喝“0糖”饮料能减肥纯属欺骗大脑。食用“0糖”食品与预防糖尿病无关。

北京疾控中心提醒，绝对的“无糖食品”是不存在的。如果血糖稳定，在控制每日主食摄入总量的前提下可以少吃这一类的“无糖食品”。要认清配料标签，对“无糖食品”不迷信不盲从。均衡搭配一日三餐，做到吃动平衡才是保持生命健康的秘诀。

关于糖，要了解这些

图表来源：北京疾控中心官微

据介绍，1998年，FAO/WHO根据其聚合度对食品碳水化合物分为三大类，包括糖（葡萄糖、白砂糖、木糖醇），寡糖（也叫低聚糖，比如说麦芽糊精和低聚果糖）和多糖；而营养科学领域中所说的“糖”，是指第一类糖里的单糖、双糖和糖醇，也就是说糖是碳水化合物里的一种。

辟谣一：“0糖”真的无糖吗？

食品里糖符合国家标准，就可以称为“0糖”“无糖”食品。

根据食品安全国家标准 GB 28050-2011《预包装食品营养标签通则》中明确规定，如果每百毫升饮料中碳水化合物不高于 0.5克，可以在产品标签中注明“0 碳水化合物”或者“0 糖”。

辟谣二：喝“0糖”饮料能减肥吗？

喝“0糖”饮料能减肥纯属欺骗大脑。

无糖饮料中的糖指的是单糖和双糖，但很多无糖饮料不仅甜，而且比很多有糖饮料还甜，这是因为添加了非糖类的甜味剂（代糖）。

一般甜味剂通常甜度很高，通常是蔗糖的200至500倍，有的高达2000倍，用量很少就能够达到与糖一样的甜度。

但是无糖饮料给人低卡的感觉，过量饮用仍然有引发肥胖的风险。

辟谣三：吃了“0糖”食品能预防糖尿病吗？

并不是吃糖或者喝糖水导致患上糖尿病的。

糖尿病并不是由吃糖或者喝糖水导致的，长期的摄入大于消耗才会加大患糖尿病的风险。所以食用“0糖”食品与预防糖尿病无关。