太实用！疫情期间3岁男孩突发癫痫 妈妈教科书式操作渡难关

孩子突发癫痫，情况紧急，怎么办？

打120，火速把孩子送医院？还是紧急寻求亲朋的帮助？

近日，浙江省绍兴市上虞区一名3岁男孩突发癫痫，在危急时刻，孩子妈妈教科书式操作，让孩子成功渡过难关。

据悉，该男孩患有癫痫，一直在口服抗癫痫药物，但从确诊到服药只有一个多月，病情很不稳定。

12月15日，男孩病情突然加重，半小时内癫痫就发作了8次。

当时，浙江省疫情防控形势严峻复杂，从12月5日到15日下午4时，10天内绍兴市累计报告确诊病例209例、无症状感染者1例。上虞区因所涉疫情严重，已经实施了交通封控。

此时，虽然孩子的妈妈也很慌张，但她没有被情绪左右，冷静地拿出手机，在微信小程序中找到浙江大学医学院附属儿童医院，进入互联网医院，然后找到神经内科主任医师高峰，拨通了电话。

接到救命电话，高峰马上指导妈妈拍摄孩子发作癫痫的视频，同时上传此前就诊信息，并详细了解了此前孩子的具体发作情况、用药情况等。

孩子妈妈通过互联网医院平台上传的就诊信息截图。 浙江大学医学院附属儿童医院供图

很快，高峰就对孩子病情做出判断，告诉孩子妈妈此时该怎么办，应该如何调整药物，加药时需要注意什么等。孩子妈妈把医生嘱咐一一记录，严格按照医嘱来做。

不到一天时间，孩子的病情就得到控制。

孩子妈妈的教科书式操作，不仅成功化解了危机，也得到高峰大大的赞。

高峰表示，癫痫发作是一种急重病症，处理不当将严重影响患儿预后，而且发作时，家长容易惊慌失措。

“互联网医院，虽然现在经常被提及，但真到慌乱时刻，有不少人还是想不起来。”高峰说，希望上述这样的操作，能够让更多人关注到，特别是在疫情管控下，可以让就医困难的家庭都能得到帮助。

孩子妈妈和家人对此次就医体验也非常满意，特别托人转告神经内科护士长，希望广而告之，让更多人在无助的时刻，都能想起互联网医院，用手机点一点，就能得到帮助。

后续随诊信息截图。 浙江大学医学院附属儿童医院供图

据统计，截至今年6月，我国互联网医院已达1600多家。互联网医院连接诊前、诊中、诊后服务，也连接药品、医保、健康管理、家庭医生签约服务、慢病管理，实现随访患者、诊后服务、全病程管理等。尤其是在新冠肺炎疫情防控期间，互联网医院充分发挥出便捷、无接触的重要作用，与实体医院线上线下协同配合，可以满足患者复诊购药、医保结算等需求，解患者燃眉之急。